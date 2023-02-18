На відміну від попереднього дня, у неділю синоптики не прогнозують снігопади. Ба більше, 19 лютого буде більше сонця, адже у всюди, окрім Закарпатської області, обіцяють хмарну погоду з проясненнями.

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Прогноз погоди на 19 лютого від Укргідрометцентру

Також у неділю температура повітря буде аж ніяк не лютневою і подекуди сягатиме +13. Таке аж ніяк не зимове тепло очікують на Півдні нашої держави. І навіть вночі холод відступить і найнижче стовпчик термометра опуститься на Сході – лише до -2.

Загалом же на Заході температура вдень коливатиметься від +3 до +11. На Півночі українцям слід очікувати від +3 до +7, а на Сході вдень температура сягатиме позначок від +2 до +9.

Погода у містах України 15 лютого

  • Київ – +4...+6
  • Ужгород – +9...+11
  • Львів – +5...+7
  • Івано-Франківськ – +7...+9
  • Тернопіль – +5...+7
  • Чернівці – +7...+9
  • Хмельницький – +6...+8
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +3...+5
  • Житомир – +5...+7
  • Вінниця – +7...+9
  • Одеса – +11...+13
  • Миколаїв – +7...+9
  • Херсон – +8...+10
  • Сімферополь – +8...+10
  • Кропивницький – +5...+7
  • Черкаси – +5...+7
  • Чернігів – +4...+6
  • Суми – +3...+5
  • Полтава – +3...+5
  • Дніпро – +5...+7
  • Запоріжжя – +7...+9
  • Донецьк – +3...+5
  • Луганськ – +2...+4
  • Харків – +3...+5


Погода в Україні 19 лютого / Дані Укргідрометцентр