На відміну від попереднього дня, у неділю синоптики не прогнозують снігопади. Ба більше, 19 лютого буде більше сонця, адже у всюди, окрім Закарпатської області, обіцяють хмарну погоду з проясненнями.

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Прогноз погоди на 19 лютого від Укргідрометцентру

Також у неділю температура повітря буде аж ніяк не лютневою і подекуди сягатиме +13. Таке аж ніяк не зимове тепло очікують на Півдні нашої держави. І навіть вночі холод відступить і найнижче стовпчик термометра опуститься на Сході – лише до -2.

Загалом же на Заході температура вдень коливатиметься від +3 до +11. На Півночі українцям слід очікувати від +3 до +7, а на Сході вдень температура сягатиме позначок від +2 до +9.

Погода у містах України 15 лютого

Київ – +4...+6

Ужгород – +9...+11

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +5...+7

Вінниця – +7...+9

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +3...+5

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +3...+5



Погода в Україні 19 лютого / Дані Укргідрометцентр