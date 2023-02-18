В отличие от предыдущего дня, в воскресенье синоптики не прогнозируют снегопады. Более того, 19 февраля будет больше солнца, ведь по всюду, кроме Закарпатской области, обещают облачную погоду с прояснениями.

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Прогноз погоды на 19 февраля от Укргидрометцентра

Также в воскресенье температура воздуха будет отнюдь не февральской и кое-где будет достигать +13. Такое отнюдь не зимнее тепло ожидают на Юге нашего государства. И даже ночью холод отступит и ниже всего столбик термометра опустится на Востоке – только до -2.

В целом же на Западе температура будет днем колебаться от +3 до +11. На Севере украинцам следует ожидать от +3 до +7, а на Востоке днем температура будет достигать отметок от +2 до +9.

Погода в городах Украины 15 февраля

Киев – +4...+6

Ужгород – +9...+11

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +5...+7

Винница – +7...+9

Одесса – +11...+13

Николаев – +7...+9

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5



Погода в Украине 19 февраля / Данные Укргидрометцентр