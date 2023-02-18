В отличие от предыдущего дня, в воскресенье синоптики не прогнозируют снегопады. Более того, 19 февраля будет больше солнца, ведь по всюду, кроме Закарпатской области, обещают облачную погоду с прояснениями.
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Прогноз погоды на 19 февраля от Укргидрометцентра
Также в воскресенье температура воздуха будет отнюдь не февральской и кое-где будет достигать +13. Такое отнюдь не зимнее тепло ожидают на Юге нашего государства. И даже ночью холод отступит и ниже всего столбик термометра опустится на Востоке – только до -2.
В целом же на Западе температура будет днем колебаться от +3 до +11. На Севере украинцам следует ожидать от +3 до +7, а на Востоке днем температура будет достигать отметок от +2 до +9.
Погода в городах Украины 15 февраля
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +7...+9
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +7...+9
- Хмельницкий – +6...+8
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +5...+7
- Винница – +7...+9
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +4...+6
- Сумы – +3...+5
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +5...+7
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +3...+5
Погода в Украине 19 февраля / Данные Укргидрометцентр