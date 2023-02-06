На щастя, обійшлося без жертв. Про це інформує 24 Канал.

Читайте також Одяг тягнув на дно: у Бердичеві під кригу провалилась вагітна жінка

Підліток загубився на горі Тростян

У ДСНС розповіли, що повідомлення про загубленого підлітка надійшло до них 5 лютого о 15:12. 13-річний львів'янин, підіймаючись на лижах канатно-бугельним підіймачем, зійшов з траси у селі Славське Стрийського району на горі Тростян.

Телефонного зв'язку з дитиною не було. На щастя, вже о 16:30 його знайшли гірські рятувальники. Допомога медиків не знадобилася.

Зверніть увагу Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

На Прикарпатті загубилися туристи з Вінниччини

Того ж дня, 5 лютого, у горах на Івано-Франківщині загубилися туристи з Вінницької області.

Звернувся 29-річний чоловік та повідомив, що він разом з колегою, обоє – жителі Вінницької області, під час походу в гірській місцевості, перебуваючи поблизу озера Несамовите, через ускладнення погодних умов втратили орієнтир та заблукали, після чого зв'язок за номером телефону заявника відсутній,

– зазначили в ДСНС.

Для пошукових робіт на місце відправили рятувальників. Умови були досить складними: хмарно, сніг, 20 градусів морозу та пориви вітру 20 – 22 метри на секунду. Йдеться третій рівень лавинної небезпеки.

Заблукалих туристів шукали по пояс у снігу / Фото ДСНС

До роботи довелося залучити 25 рятувальників, 4 одиниці техніки, зокрема і квадрокоптер. Згодом з'ясувалося, що туристи самостійно зійшли до села Луги Закарпатської області та прямують до місця проживання. Вони перебувають у задовільному стані.

Друзі! У кожного з нас ще буде можливість за більш сприятливих умов піти в гори! Давайте не будемо ризикувати і наражати своє життя на небезпеку! Адже цей екстрим того не вартий,

– підкреслили в ДСНС.