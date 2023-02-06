К счастью, обошлось без жертв. Об этом информирует 24 Канал.

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Подросток потерялся на горе Тростян

В ГСЧС рассказали, что сообщение о потерянном подростке поступило к ним 5 февраля в 15:12. 13-летний львовянин, поднимаясь на лыжах по канатно-бугельному подъемнику, сошел с трассы в селе Славское Стрыйского района на горе Тростян.

Телефонной связи с ребёнком не было. К счастью, уже в 16:30 его обнаружили горные спасатели. Помощь медиков не понадобилась.

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На Прикарпатье потерялись туристы из Винницкой области

В тот же день, 5 февраля, в горах Ивано-Франковской области потерялись туристы из Винницкой области.

Обратился 29-летний мужчина и сообщил, что он вместе с коллегой, оба – жители Винницкой области, во время похода в горной местности, находясь вблизи озера Несамовитое, из-за осложнений погодных условий потеряли ориентир и заблудились, после чего связь по телефону заявителя отсутствует,

– отметили в ГСЧС.

Для поисковых работ на место отправили спасателей. Условия были достаточно сложными: облачно, снег, 20 градусов мороза и порывы ветра 20 – 22 метра в секунду. Речь идет о третьем уровне лавинной опасности.

Заблудившихся туристов искали по пояс в снегу / Фото ГСЧС

К работе пришлось привлечь 25 спасателей, 4 единицы техники, в том числе и квадрокоптер. Позже выяснилось, что туристы самостоятельно сошли в село Луги Закарпатской области и направляются к месту жительства. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Друзья! У каждого из нас еще будет возможность при более благоприятных условиях уйти в горы! Давайте не будем рисковать и подвергать свою жизнь опасности! Ведь этот экстрим того не стоит,

– подчеркнули в ГСЧС.