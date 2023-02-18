Однак попри це станом на 12:00 у різних частинах області знеструмлені 67 населених пунктів повністю та 37 частково. Причино стала негода.
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Відключення спричинив сильний вітер
Як повідомили у Львівобленерго, окремі відключення електроенергії спричинив сильний вітер. Варто зазначити, що синоптики попереджали про пориви вітру 17–22 метри за секунду.
Через вітер гілки дерев з-за меж охоронних зон ліній потрапляють на проводи і спричиняють пошкодження мереж та знеструмлення,
– повідомили у Львівській ОВА.
Станом на 14:22 відомо, що над відновленням електропостачання працюють енергетики.
Час відсутності електроенергії
Однак попри такі відключення, мешканці області можуть дізнатися час відключення світла. Зробити це можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".
Також у Львівській ОВА закликали допомогти енергетикам та повідомляти, якщо побачили пошкоджені електромережі. Це можна зробити за номерами:
- 0800 30 15 68 – цілодобово та безкоштовно,
- 067 333 15 68,
- 050 460 15 68,
- 093 170 15 68,
- 032 290-75-68.
Залишити повідомлення можна й на:
- сайті,
- фейсбук-сторінці "Гаряча лінія "Львівобленерго",
- Viber та Telegram.
Екстрені відключення світла через ракетну атаку
- Зазначимо, що у низці областей 18 лютого вимикали електроенергію під час всеукраїнської повітряної тривоги через чергову ракетну атаку.
- В ДТЕК пояснили, що таким чином енергетики намагались уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Однак уже о 10:50 аварійні відключення почали скасовувати.
- Згодом в Укренерго повідомили, що після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі.