Однако, несмотря на это, по состоянию на 12:00 в разных частях области обесточены 67 населенных пунктов полностью и 37 частично. Причиной стала непогода.

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Отключение вызвал сильный ветер

Как сообщили во Львовоблэнерго, отдельные отключения электроэнергии вызвали сильный ветер. Следует отметить, что синоптики предупреждали о порывах ветра 17-22 метра в секунду.

Из-за ветра ветки деревьев из-за пределов охранных зон линий попадают на провода и вызывают повреждение сетей и обесточивание,
– сообщили во Львовской ОВА.

По состоянию на 14:22 известно, что над восстановлением электроснабжения работают энергетики.

Время отсутствия электроэнергии

Однако, несмотря на такие отключения, жители области могут узнать время отключения света. Сделать это можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".

Также во Львовской ОВА призвали помочь энергетикам и сообщать, если увидели поврежденные электросети. Это можно сделать по номерам:

  • 0800 30 15 68 – круглосуточно и бесплатно,
  • 067 333 15 68,
  • 050 460 15 68,
  • 093 170 15 68,
  • 032 290-75-68.

Оставить сообщение можно и на:

Экстренные отключения света из-за ракетной атаки

  • Отметим, что в ряде областей 18 февраля выключали электроэнергию во время всеукраинской воздушной тревоги из-за очередной ракетной атаки.
  • В ДТЭК объяснили, что таким образом энергетики пытались избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Однако уже в 10:50 аварийные отключения начали отменять.
  • Впоследствии в Укрэнерго сообщили, что после утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме.