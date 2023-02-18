Однако, несмотря на это, по состоянию на 12:00 в разных частях области обесточены 67 населенных пунктов полностью и 37 частично. Причиной стала непогода.

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Отключение вызвал сильный ветер

Как сообщили во Львовоблэнерго, отдельные отключения электроэнергии вызвали сильный ветер. Следует отметить, что синоптики предупреждали о порывах ветра 17-22 метра в секунду.

Из-за ветра ветки деревьев из-за пределов охранных зон линий попадают на провода и вызывают повреждение сетей и обесточивание,

– сообщили во Львовской ОВА.

По состоянию на 14:22 известно, что над восстановлением электроснабжения работают энергетики.

Время отсутствия электроэнергии

Однако, несмотря на такие отключения, жители области могут узнать время отключения света. Сделать это можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".

Также во Львовской ОВА призвали помочь энергетикам и сообщать, если увидели поврежденные электросети. Это можно сделать по номерам:

0800 30 15 68 – круглосуточно и бесплатно,

067 333 15 68,

050 460 15 68,

093 170 15 68,

032 290-75-68.

Оставить сообщение можно и на:

Экстренные отключения света из-за ракетной атаки