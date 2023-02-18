Актуальную информацию об отключении света в разных регионах Украины читайте в этом материале 24 Канала.

К теме Будет ли свет: в Минэнерго рассказали о ситуации на выходные

Ситуация в энергосистеме

Утром оккупанты снова нанесли ракетные удары по территории нашего государства. Из-за угрозы ракетной атаки во многих областях применяли экстренные отключения света.

Важно В Украине отменили экстренные отключения света, которые применили из-за ракетной атаки

В частности, отключение применили в:

Киеве,

Киевской,

Одесской,

Днепропетровской,

Сумской,

Запорожский,

Николаевской областях.

Заметьте! По состоянию на 11:00 в Укрэнерго сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется. После утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе.

Будет ли свет в Николаеве

После окончания воздушной тревоги в "Николаевоблэнерго" сообщили о заживлении электроснабжения и всех очередей потребителей. Однако в области будут действовать почасовые графики отключения света.

Когда будут выключать электроэнергию в вашем доме – смотрите за ссылкой.



Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

Какая ситуация в Киеве, Одессе и Днепре

В ДТЭК сообщили, что экстренные отключения в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровщине отменяются

Следовательно, Одесская область возвращается к стабилизационным графикам отключений. Просмотреть их можно за ссылкой.

В то же время в некоторых районах Киева да Киевской области также возможны отключения по графику из-за ремонта сетей.

Добавим, что 18 февраля ограничения электроснабжения в Днепропетровской области не применяются.

Свет на Прикарпатье

В субботу, 18 февраля, в Ивано-Франковской области не будут применяться графики почасового отключения электроэнергии. Укрэнерго не установили лимит потребления электрической энергии в Прикарпатье.

Однако отмечают, что графики почасового отключения электроэнергии могут быть применены только в случае смены Укрэнерго лимитов мощности в течение дня.

Будет ли электроэнергия в Харькове

В "Харьковоблэнерго" сообщили, что в области в этот день будет осуществлено частичное предупредительное обесточивание. По информации энергетиков, это касается именно населённых пунктов области, а не Харькова.

В областном центре отключений света не предусматривают.

Отключение света в Хмельницкой области

Хмельницкоблэнерго сообщает жителям области, что 18 февраля почасовые отключения света не будут осуществляться.

Однако предупреждают, что сетевые ограничения в северных общинах области приведут к применению почасовых отключений в этих общинах.

На Волыни свет не будут выключать

18 февраля графики почасового отключения применяться не будут. Укрэнерго не установило предел потребления электроэнергии для волынян. Актуальную информацию о ситуации со светом в регионе можно найти здесь.

Будут ли отключать электроэнергию во Львове

В субботу во Львовской области также не будут ограничивать представление электроэнергии. В случае изменения ситуации график отключений можно просмотреть за ссылкой.

Свет в Черновцах

Для Черновицкой области опубликовали графики потребления потребителей по группам. Информацию о заживлении групп смотрите за ссылкой.



Сколько электроэнергии потребляют разные приборы / Инфографика 24 Канала

Какая ситуация в Ровенской области

В Ровно и Ровенской области отключений электроэнергии 18 февраля не будет. Жители области уже 7-й день подряд пользуются электроэнергией без ограничений.

Как выключать свет в Тернополе

В Тернопольской области действуют графики почасовых отключений электроэнергии с 13 по 19 февраля.

График отключения света на субботу, 18 февраля / Фото "Тернопольоблэнерго"

Заметим, что зеленым цветом обозначают подачу электроэнергии, желтым – возможные выключения, а красным – отключение света.

Свет в Черкассах

В области 18 февраля не предусматривается отключение света. Однако в случае дефицита электроэнергии в Черкасской области могут ввести стабилизационные отключения.

Узнать расписание отключений электроэнергии, а также проверить свой адрес можно по ссылкой.

Будет ли свет на Запорожье

НЭК "Укрэнерго" не доводило лимиты энергопотребления для Запорожской области на 18 февраля, поэтому свет выключать не будут. Однако если уровень энергопотребления будет превышать производство, могут быть введены аварийные стабилизационные отключения.

Потребители региона поделены на три очереди. Ознакомиться со списком адресов для каждой из очередей можно по ссылкам: 1 очередь, 2 очередь , 3 очередь .



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 Канала