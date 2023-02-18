Актуальну інформацію про відключення світла у різних регіонах України читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.
До теми Чи буде світло: у Міненерго розповіли про ситуацію на вихідні
Ситуація в енергосистемі
Вранці окупанти знову завдали ракетних ударів по території нашої держави. Через загрозу ракетної атаки, у багатьох областях застосовували екстрені відключення світла.
Важливо В Україні скасували екстрені відключення світла, які застосували через ракетну атаку
Зокрема, вимкнення застосували у:
- Києві,
- Київській,
- Одеській,
- Дніпропетровській,
- Сумській,
- Запорізькій,
- Миколаївській областях.
Чи буде світло у Миколаєві
Після закінчення повітряної тривоги у "Миколаївобленерго" повідомили про заживлення електропостачання та всіх черг та підчерг споживачів. Однак в області діятимуть погодинні графіки відключень світла.
Коли вимикатимуть електроенергію у вашій домівці – дивіться за посиланням.
Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу
Яка ситуація у Києві, Одесі та Дніпрі
У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовуються
Відтак, Одеська область повертається до стабілізаційних графіків відключень. Переглянути їх можна за посиланням.
Водночас у деяких районах Києва та Київської області також можливі відключення за графіком через ремонт мереж.
Додамо, що 18 лютого обмеження електропостачання в Дніпропетровській області не застосовуються.
Світло на Прикарпатті
У суботу, 18 лютого, в Івано-Франківській області не застосовуватимуть графіки погодинного вимкнення електроенергії. Укренерго не встановили ліміт споживання електричної енергії на Прикарпатті.
Однак наголошують, що графіки погодинного вимкнення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни Укренерго лімітів потужності протягом дня.
Чи буде електроенергія у Харкові
У "Харківобленерго" повідомили, що в області цього дня буде здійснено часткове попереджувальне знеструмлення. За інформацією енергетиків, це стосується саме населених пунктів області, а не Харкова.
Натомість в обласному центрі вимкнень світла не передбачають.
Відключення світла в Хмельницькій області
Хмельницькобленерго повідомляє жителів області, що 18 лютого погодинні відключення світла в не здійснюватимуться.
Однак попереджають, що мережеві обмеження в північних громадах області призведуть до застосування погодинних відключень у цих громадах.
На Волині світло не вимикатимуть
18 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть. Укренерго не встановило ліміт споживання електроенергії для волинян. Актуальну інформацію про ситуацію зі світлом у регіоні можна знайти тут.
Чи відключатимуть електроенергію у Львові
У суботу на Львівщині також не обмежуватимуть подання електроенергії. У разі зміни ситуації графік відключень можна переглянути за
Світло в Чернівцях
Для Чернівецької області опублікували графіки заживлення споживачів за групами. Інформацію про заживлення груп дивіться за посиланням.
Скільки електроенергії споживають різні прилади / Інфографіка 24 Каналу
Яка ситуація на Рівненщині
У Рівному та Рівненській області відключень електроенергії 18 лютого не буде. Жителі області вже 7 день підряд користуються електроенергією без обмежень.
Як вимикатимуть світло в Тернополі
В Тернопільській області діють графіки погодинних відключень електроенергії з 13 по 19 лютого.
Графік вимкнень світла на суботу, 18 лютого / Фото "Тернопільобленерго"
Зауважимо, що зеленим кольором позначають подачу електроенергії, жовтим – можливі вимкнення, а червоним – відключення світла.
Світло в Черкасах
В області 18 лютого не передбачають відключення світла. Однак у разі дефіциту електроенергії на Черкащині можуть запровадити стабілізаційні відключення.
Дізнатись розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.
Чи буде світло на Запоріжжі
НЕК "Укренерго" не доводило ліміти енергоспоживання для Запорізької області на 18 лютого, тому світло вимикати не будуть. Однак у випадку, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені аварійні стабілізаційні відключення.
Споживачі регіону поділені на три черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями:
Чому у сусіда є світло, а у мене немає / Інфографіка 24 Каналу