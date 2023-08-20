В понедельник Украину ожидает переменная облачность. Ветер будет юго-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

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Где будут дожди в понедельник

Днем на Севере и в большинстве областей Центра пройдут кратковременные летние дожди с грозами. Также будет дождь в Харьковской и Луганской областях. Грозы там тоже возможны. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Дневная температура в среднем составит +27…+32 градуса в большинстве областей. Жарче всего 21 августа будет на Юге, где столбики термометров будут показывать +32…+37.

Погода в областных центрах

Киев +28...+30

Ужгород +30...+32

Львов +29...+31

Ивано-Франковск +29...+31

Тернополь +29...+31

Черновцы +29...+31

Хмельницкий +29...+31

Луцк +28...+30

Ровно +28...+30

Житомир +29...+31

Винница +30...+32

Одесса +32...+34

Николаев +34...+36

Херсон +33...+35

Симферополь +34...+36

Кропивницкий +32...+34

Черкассы +31...+33

Чернигов +28...+30

Сумы +27...+29

Полтава +30...+32

Днепр +31...+33

Запорожье +34...+36

Донецк +30...+32

Луганск +29...+31

Харьков +30...+32

Прогноз на 21 августа / Карта Укргидрометцентра