В понедельник Украину ожидает переменная облачность. Ветер будет юго-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

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Где будут дожди в понедельник

Днем на Севере и в большинстве областей Центра пройдут кратковременные летние дожди с грозами. Также будет дождь в Харьковской и Луганской областях. Грозы там тоже возможны. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Дневная температура в среднем составит +27…+32 градуса в большинстве областей. Жарче всего 21 августа будет на Юге, где столбики термометров будут показывать +32…+37.

Погода в областных центрах

  • Киев +28...+30
  • Ужгород +30...+32
  • Львов +29...+31
  • Ивано-Франковск +29...+31
  • Тернополь +29...+31
  • Черновцы +29...+31
  • Хмельницкий +29...+31
  • Луцк +28...+30
  • Ровно +28...+30
  • Житомир +29...+31
  • Винница +30...+32
  • Одесса +32...+34
  • Николаев +34...+36
  • Херсон +33...+35
  • Симферополь +34...+36
  • Кропивницкий +32...+34
  • Черкассы +31...+33
  • Чернигов +28...+30
  • Сумы +27...+29
  • Полтава +30...+32
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +34...+36
  • Донецк +30...+32
  • Луганск +29...+31
  • Харьков +30...+32

Прогноз на 21 августа / Карта Укргидрометцентра