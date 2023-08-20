В понеділок Україну очікує мінлива хмарність. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

До теми В Україні посилиться спека: чи буде +40 градусів

Де дощитиме у понеділок

Вдень на Півночі та у більшості областей Центру пройдуть короткочасні літні дощі з грозами. Також дощитиме у Харківській та Луганській областях. Грози там тем можливі. На решті території України опадів не очікується.

Денна температура в середньому становитиме +27…+32 градусів у більшості областей. Найспекотніше 21 серпня буде на Півдні, де стовпчики термометрів показуватимуть +32…+37.

Погода в обласних центрах

  • Київ +28...+30
  • Ужгород +30...+32
  • Львів +29...+31
  • Івано-Франківськ +29...+31
  • Тернопіль +29...+31
  • Чернівці +29...+31
  • Хмельницький +29...+31
  • Луцьк +28...+30
  • Рівне +28...+30
  • Житомир +29...+31
  • Вінниця +30...+32
  • Одеса +32...+34
  • Миколаїв +34...+36
  • Херсон +33...+35
  • Сімферополь +34...+36
  • Кропивницький +32...+34
  • Черкаси +31...+33
  • Чернігів +28...+30
  • Суми +27...+29
  • Полтава +30...+32
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +34...+36
  • Донецьк +30...+32
  • Луганськ +29...+31
  • Харків +30...+32

Прогноз на 21 серпня / Карта Укргідрометцентру