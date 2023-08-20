В понеділок Україну очікує мінлива хмарність. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
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Де дощитиме у понеділок
Вдень на Півночі та у більшості областей Центру пройдуть короткочасні літні дощі з грозами. Також дощитиме у Харківській та Луганській областях. Грози там тем можливі. На решті території України опадів не очікується.
Денна температура в середньому становитиме +27…+32 градусів у більшості областей. Найспекотніше 21 серпня буде на Півдні, де стовпчики термометрів показуватимуть +32…+37.
Погода в обласних центрах
- Київ +28...+30
- Ужгород +30...+32
- Львів +29...+31
- Івано-Франківськ +29...+31
- Тернопіль +29...+31
- Чернівці +29...+31
- Хмельницький +29...+31
- Луцьк +28...+30
- Рівне +28...+30
- Житомир +29...+31
- Вінниця +30...+32
- Одеса +32...+34
- Миколаїв +34...+36
- Херсон +33...+35
- Сімферополь +34...+36
- Кропивницький +32...+34
- Черкаси +31...+33
- Чернігів +28...+30
- Суми +27...+29
- Полтава +30...+32
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +34...+36
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +29...+31
- Харків +30...+32
Прогноз на 21 серпня / Карта Укргідрометцентру