У неділю, 20 серпня, ймовірно, буде ще спекотніше, аніж вчора. Про це пише 24 Канал.

Зверніть увагу Коли в Україні будуть заморозки та випаде перший сніг

Яку температуру прогнозують найближчими днями

Зауважимо, в Укргідрометцентрі прогнозували на 19 серпня +28...+33 градуси. Лише у південних областях до +36. Сьогодні ж, ймовірно, буде спекотніше по всій Україні.

У наступні три доби утримається спекотна погода з температурою вночі 15 – 22 градуси, вдень 29 –35,

– зазначили синоптики.

Втім, уже 22 серпня в західних та північних областях температура дещо знизиться. Зокрема, очікується +25...+30 градусів.

Також в Укргідрометцентрі додали, що переважатиме суха погода. Тільки вдень неділі в більшості західних областей, у понеділок у північних, центральних і Харківській місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Тож поки що спека у 40 градусів в Україні не очікується.

Читайте також Чи довго ще буде спека в Україні: коли чекати похолодання

Прогноз погоди на 20 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру