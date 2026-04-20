Синоптики предупредили об опасности: какую погоду ждать в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине погодные условия будут оставаться сложными. Ожидается облачная, дождливая и местами ветреная погода.

Об этом в комментарии 24 Канала отметил Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Непогода и в дальнейшем будет бушевать: синоптики прогнозируют дожди и снег 21 апреля

Какую погоду в Украине ждать в ближайшие дни?

По словам синоптика, на погоду в Украине в эти дни будет влиять циклон, который будет перемещаться из Карпат на Азовское море.

Во вторник, 21 апреля, ожидается прохладная и дождливая погода почти на всей территории Украины, в частности на Прикарпатье, Закарпатье, Юге и юго-востоке. Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Однако в северных регионах и Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидаются заморозки в воздухе 0 – 3 градуса тепла. Дневные показатели будут достигать 7 – 12 градусов тепла.

Ветер будет преимущественно северный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Тогда как в Южных областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

В среду, 22 апреля, из-за повышения давления с запада облачности станет меньше, а в большинстве областей осадки прекратятся. Лишь на юго-востоке ночью пройдет небольшой дождь – это, говорит синоптик, будут остатки отходящего циклона,.

Впрочем, уменьшение облачности приведет к ночным заморозкам в воздухе. В большинстве областей температура будет колебаться от 0 до 3 градусов тепла. В то же время на Юге Украины будет немного теплее – +1 – +6 градусов, однако на поверхности почвы прогнозируют заморозки от 0 до 3 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до +9...+14 градусов.

Сухая ночь на 23 апреля сменится дождливым днем – на территорию Украины будут двигаться атмосферные фронты. Осадки ожидаются на всей территории, кроме южных областей.

Ждать ли украинцам опасных явлений?

Семилит заметил, что в течение следующих нескольких дней в Украине будут сохраняться заморозки, которые являются опасным явлением. Из-за ночного промерзания поверхности почвы устанавливается первый уровень опасности (желтый). Второй (оранжевый) определяется, когда заморозки уже в воздухе.

Сейчас у нас наблюдается опасное метеорологическое явление первого уровня и стихийное метеорологическое явление второго уровня опасности на поверхности почвы,

– уточнил синоптик.

Также, по его словам, 21 апреля на Юге и 23 апреля на всей территории Украины ожидаются опасные порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Возможны ли осадки в виде снега?