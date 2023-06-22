В пятницу ожидается переменная облачность. Осадки, которые вероятны в некоторых регионах, помогут жителям немного отдохнуть от жары.

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Где в Украине 23 июня будут дожди и грозы

По прогнозам синоптиков, ночью будет без осадков. Ночная температура будет составлять от 15 до 20 градусов тепла. На Западе возможны ночные туманы.

Днем пройдут кратковременные дожди на Западе и Севере, а также в Харьковской области. Также в этих регионах возможны грозы. А на Западе утром еще и снова ожидаются туманы. Днем в Украине станет теплее до +27…+32. Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура в областных центрах 23 июня

Киев – +29...+31

Ужгород – +29...+31

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +28...+30

Ровно – +28...+30

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +.28..+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +28...+30

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +27...+29

Луганск – +26...+28

Харьков – +27...+29



Прогноз погоды на 23 июня / Фото Укргидрометцентра