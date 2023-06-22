В пятницу ожидается переменная облачность. Осадки, которые вероятны в некоторых регионах, помогут жителям немного отдохнуть от жары.

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Где в Украине 23 июня будут дожди и грозы

По прогнозам синоптиков, ночью будет без осадков. Ночная температура будет составлять от 15 до 20 градусов тепла. На Западе возможны ночные туманы.

Днем пройдут кратковременные дожди на Западе и Севере, а также в Харьковской области. Также в этих регионах возможны грозы. А на Западе утром еще и снова ожидаются туманы. Днем в Украине станет теплее до +27…+32. Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура в областных центрах 23 июня

  • Киев – +29...+31
  • Ужгород – +29...+31
  • Львов – +28...+30
  • Ивано-Франковск – +29...+31
  • Тернополь – +29...+31
  • Черновцы – +28...+30
  • Хмельницкий – +29...+31
  • Луцк – +28...+30
  • Ровно – +28...+30
  • Житомир – +29...+31
  • Винница – +29...+31
  • Одесса – +.28..+30
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +28...+30
  • Кропивницкий – +30...+32
  • Черкассы – +29...+31
  • Чернигов – +29...+31
  • Сумы – +28...+30
  • Полтава – +29...+31
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +27...+29
  • Луганск – +26...+28
  • Харьков – +27...+29


Прогноз погоды на 23 июня / Фото Укргидрометцентра