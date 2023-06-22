У п'ятницю очікується мінлива хмарність. Опади, що ймовірні у деяких регіонах, допоможуть жителям трохи відпочити від спеки.

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Де в Україні 23 червня будуть дощі та грози

За прогнозами синоптиків, вночі буде без опадів. Нічна температура становитиме від 15 до 20 градусів тепла. На Заході можливі нічні тумани.

Вдень пройдуть короткочасні дощі на Заході й Півночі, а також у Харківській області. Також у цих регіонах можливі грози. А на Заході вранці ще й знову очікуються тумани. Вдень в Україні потеплішає до +27…+32. Вітер буде західним та південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах 23 червня

Київ – +29...+31

Ужгород – +29...+31

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +28...+30

Рівне – +28...+30

Житомир – +29...+31

Вінниця – +29...+31

Одеса – +.28..+30

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +29...+31

Суми – +28...+30

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +26...+28

Харків – +27...+29



Прогноз погоди на 23 червня / Фото Укргідрометцентру