Непогода в Украине не отступает: где пройдет дождь и мокрый снег, а где сильный ветер

Циклон продолжает господствовать на территории Украины – поэтому существенного улучшения погоды ждать не стоит. Зато некоторые регионы накроют дожди и сильный ветер.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

В каких областях ожидать дожди и ветер?

В пятницу, 24 апреля, погодные условия будут сложными для большинства областей. В восточных регионах, а ночью и на юго-востоке Украины и на Сумщине синоптики прогнозируют небольшой дождь. Кое-где возможен мокрый снег.

В то же время на остальной территории существенных осадков не ожидается.

В этот день ветер будет северо-западного направления 7 – 12 метров в секунду, тогда как днем в Прикарпатье возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

На следующий день, 25 апреля, осадки почти утихнут. Небольшой дождь возможен только в северных областях Украины. Значительных порывов ветра не предвидится, в отличие от 26 апреля. В воскресенье будет ветрено – порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В большинстве областей в этот день снова будет дождливо.

