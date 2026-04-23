Непогода в Украине не отступает: где пройдет дождь и мокрый снег, а где сильный ветер
- 24 апреля в Украине ожидаются дожди и мокрый снег в восточных регионах, а также сильный северо-западный ветер в Прикарпатье.
- 25 апреля осадки почти утихнут, но ветреная погода снова вернется 26 апреля с порывами ветра до 15 – 20 м/с.
Циклон продолжает господствовать на территории Украины – поэтому существенного улучшения погоды ждать не стоит. Зато некоторые регионы накроют дожди и сильный ветер.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Смотрите также В Украине ударят заморозки до -5: где и когда будет похолодание
В каких областях ожидать дожди и ветер?
В пятницу, 24 апреля, погодные условия будут сложными для большинства областей. В восточных регионах, а ночью и на юго-востоке Украины и на Сумщине синоптики прогнозируют небольшой дождь. Кое-где возможен мокрый снег.
В то же время на остальной территории существенных осадков не ожидается.
В этот день ветер будет северо-западного направления 7 – 12 метров в секунду, тогда как днем в Прикарпатье возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
На следующий день, 25 апреля, осадки почти утихнут. Небольшой дождь возможен только в северных областях Украины. Значительных порывов ветра не предвидится, в отличие от 26 апреля. В воскресенье будет ветрено – порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В большинстве областей в этот день снова будет дождливо.
Где в ближайшее время ожидается -5?
Синоптики снова предупредили о возможном похолоданиия по всей территории Украины. Ночью на Киевщине, Черкасской, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидается температура воздуха от 0 до -3 градусов тепла.
Столбики термометров на остальной территории будут показывать отметку -5 градусов мороза.