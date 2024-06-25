В этот день в Украине будет сохраняться переменная облачность. Осадки прогнозируются только на Левобережье нашей страны.

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Какой будет погода в Украине 25 июня

На всей территории страны ожидается переменная облачность. На Левобережье местами возможен кратковременный дождь, днем с грозой.

В западных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов, на юге страны от 16 до 21 градуса.

Днем температура поднимется до 22 – 27 градусов, в Закарпатской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму до 25 – 30 градусов. В Карпатах ночью будет 8 – 10 градусов, днем 18 – 20 градусов.

Какой будет погода в Киеве 25 июня

На Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 12 – 17 градусов, днем 22 – 27 градусов.

В Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, днем 24 – 26 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +27...+29
  • Львов +23...+25
  • Ивано-Франковск +23...+25
  • Тернополь +23...+25
  • Черновцы +23...+25
  • Хмельницкий +24...+26
  • Луцк +24...+26
  • Ровно +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Винница +24...+26
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +27...+29
  • Херсон +26...+28
  • Симферополь +28...+30
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +24...+25
  • Чернигов +23...+25
  • Сумы +22...+24
  • Полтава +23...+25
  • Днепр +23...+25
  • Запорожье +26...+28
  • Донецк +22...+24
  • Луганск +19...+21
  • Харьков +22...+24

Погода в Украине 25 июня / карта Укргидрометцентра