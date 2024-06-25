В этот день в Украине будет сохраняться переменная облачность. Осадки прогнозируются только на Левобережье нашей страны.
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Какой будет погода в Украине 25 июня
На всей территории страны ожидается переменная облачность. На Левобережье местами возможен кратковременный дождь, днем с грозой.
В западных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов, на юге страны от 16 до 21 градуса.
Днем температура поднимется до 22 – 27 градусов, в Закарпатской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму до 25 – 30 градусов. В Карпатах ночью будет 8 – 10 градусов, днем 18 – 20 градусов.
Какой будет погода в Киеве 25 июня
На Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 12 – 17 градусов, днем 22 – 27 градусов.
В Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, днем 24 – 26 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +27...+29
- Львов +23...+25
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +24...+26
- Ровно +24...+26
- Житомир +24...+26
- Винница +24...+26
- Одесса +27...+29
- Николаев +27...+29
- Херсон +26...+28
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +24...+25
- Чернигов +23...+25
- Сумы +22...+24
- Полтава +23...+25
- Днепр +23...+25
- Запорожье +26...+28
- Донецк +22...+24
- Луганск +19...+21
- Харьков +22...+24
Погода в Украине 25 июня / карта Укргидрометцентра