В каких областях будет лить в ближайшие дни, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Где будут дожди и грозы

По прогнозу Кибальчича, на этой неделе Украина будет находиться в условиях повышенного атмосферного давления. Вследствие этого ожидается достаточно стабильная погода, без стихийных бедствий и резких колебаний температуры.

Только в западных областях периодическое поступление неустойчивых воздушных масс балканского происхождения приведет к выпадению грозовых дождей, в отдельные дни возможны град и шквалистое усиление ветра,

– предупредил синоптик.

Кстати, ожидается, что до конца июня температура будет близкой к норме. Только на Юге выше нормы на 2 – 4 градуса.

Прогноз на неделю