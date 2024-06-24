В яких областях литиме найближчими днями, розповів синоптик Ігор Кібальчич.
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Де будуть дощі та грози
За прогнозом Кібальчича, цього тижня Україна буде перебувати в умовах підвищеного атмосферного тиску. Внаслідок цього очікується досить стабільна погода, без стихійних лих і різких коливань температури.
Лише у західних областях періодичне надходження нестійких повітряних мас балканського походження призведе до випадання грозових дощів, в окремі дні можливі град та шквалисте посилення вітру,
– попередив синоптик.
До речі, очікується, що до кінця червня температура буде близькою до норми. Тільки на Півдні вищою за норму на 2 – 4 градуси.
Прогноз на тиждень
- У понеділок, 24 червня, вночі на Сході та Південному Заході, вдень у більшості областей, крім західної частини та Криму, пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
- У вівторок буде переважно без опадів. Тільки вранці та вдень у північних і східних регіонах невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північної чверті, 7 – 12 метрів на секунду
- У середу також переважно без опадів, лише вранці та вдень у північних, східних областях і в Карпатах невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду, у західних областях східний, 5 – 10 метрів на секунду.
- У четвер на території України переважно без опадів. тільки вдень у Карпатах і на Закарпатті дощі з грозами, подекуди град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер північний, у західній частині східний, 5 – 10 метрів на секунду.
- У п'ятницю мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у Карпатах і на Закарпатті дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
- У суботу, опадів не передбачається. Вітер східний / південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
- У неділю, 30 червня, в Україні утримається тепла та суха погода. Тільки вдень у західній частині пройдуть грозові дощі, також подекуди можливі град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.