Погода

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Похолодание в конце осени

По данным синоптиков, 25 ноября в большинстве областей днем ожидаются локальные порывы ветра 15 – 18 метров в секунду. Местами в этот день будет идти небольшой снег, а на дорогах местами образуется гололед.

В течение суток температура воздуха составит -3...-2 градуса, тогда как в южных областях сохранится +1...+6 градусов. В Карпатах ожидается самая холодная погода: столбики термометров там опустятся до -4...-9 градусов.

В четверг, 26 ноября, синоптики прогнозируют снег преимущественно в Карпатском регионе. На остальной территории существенных осадков не ожидается, однако мороз усилится в ночные часы.

Уже 27 ноября погодные условия ухудшатся почти во всех областях, за исключением северных и северо-восточных регионов. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, который на юге будет идти с дождем.

Ночная температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах -2...-8 градусов. Днем ожидается -3...+2 градуса, а на крайнем юге воздух прогреется до +3…+8 градусов.

Напомним, ранее мы писали, что последняя неделя ноября приносит морозы и снег.