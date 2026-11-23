Погода

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе на Meteoprog.

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Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 23 ноября, ожидаются дожди, а в западных и северных регионах будут преобладать снег и мокрый снег. Днем в южных, восточных и Днепропетровской областях местами дожди будут значительными. В Крыму возможна гроза. В южных регионах местами прогнозируются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха в западных и северных областях в течение суток составит -2…+3 градуса. На остальной территории будет +4…+9 градусов, а в южных областях и Крыму потеплеет до +9…+14 градусов.

Во вторник, 24 ноября, в основном по территории страны пройдут небольшой снег и мокрый снег. Такие осадки обойдут только юг. На западе и северо-востоке местами они будут умеренными. Днем в южных и восточных областях местами возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха составит -4…+1 градус ночью и -1…+4 градуса днем.

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В среду, 25 ноября, ночью местами будет идти небольшой снег или мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, а днем повысится лишь до -2…+3 градусов. В Карпатах будет холоднее: -6…-11 градусов ночью и -1…-6 градусов днем.

В четверг, 26 ноября, ночью на севере Левобережья местами пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -2…-7 градусов. В Карпатах и на Прикарпатье в это время ожидается -6…-11 градусов. Днем столбики термометров покажут -2…+3 градуса, а в Крыму и Одесской области – +3…+8 градусов.

В пятницу, 27 ноября, в юго-западных областях и Крыму пройдут дожди и мокрый снег. Столбики термометров покажут -3…-8 градусов ночью и -3…+2 градуса днем. В то же время в южной части страны ночью будет +1…+6 градусов, а днем +3…+8 градусов.

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В субботу, 28 ноября, будет преобладать холодная и сухая погода. Температура воздуха составит -6…-11 градусов ночью и 0…-5 градусов днем. На юге страны будет несколько теплее: -4…+1 градус ночью и -2…+3 градуса днем.

В воскресенье, 29 ноября, сохранится холодная погода без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -6…-11 градусов, а в западных областях местами опустится до -13 градусов. Днем ожидается -4…+1 градус. В Карпатах будет морознее: ночью -11…-16 градусов, днем -4…-9 градусов.