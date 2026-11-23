Погода

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі на Meteoprog.

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Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 23 листопада, очікуються дощі, а в західних і північних регіонах переважатимуть сніг та мокрий сніг. Вдень у південних, східних і Дніпропетровській областях місцями дощі будуть значними. У Криму можлива гроза. У південних регіонах місцями прогнозують пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря в західних і північних областях протягом доби становитиме -2…+3 градуси. На решті території буде +4…+9 градусів, а в південних областях і Криму пригріє до +9…+14 градусів.

У вівторок, 24 листопада, здебільшого по території країни пройдуть невеликі сніг і мокрий сніг. Такі опади оминуть лише Південь. На заході та північному сході місцями вони будуть помірними. Вдень у південних і східних областях місцями можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря становитиме -4…+1 градус уночі та -1…+4 градуси вдень.

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У середу, 25 листопада, вночі місцями йтиме невеликий сніг або мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів, а удень підвищиться лише до -2…+3 градусів. У Карпатах буде холодніше: -6…-11 градусів уночі та -1…-6 градусів удень.

У четвер, 26 листопада, вночі на півночі Лівобережжя місцями пройде невеликий сніг. Уночі температура повітря становитиме -2…-7 градусів. У Карпатах і на Прикарпатті у цей час очікується -6…-11 градусів. Удень стовпчики термометрів покажуть -2…+3 градуси, а в Криму та Одеській області – +3…+8 градусів.

У п'ятницю, 27 листопада, у південно-західних областях і Криму пройдуть дощі та мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть -3…-8 градусів уночі та -3…+2 градуси вдень. Водночас у південній частині країни вночі буде +1…+6 градусів, а вдень +3…+8 градусів.

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У суботу, 28 листопада, переважатиме холодна та суха погода. Температура повітря становитиме -6…-11 градусів уночі та 0…-5 градусі удень. На Півдні країни буде дещо тепліше: -4…+1 градус уночі та -2…+3 градуси удень.

У неділю, 29 листопада, збережеться холодна погода без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в межах -6…-11 градусів, а в західних областях місцями опуститься до -13 градусів. Удень очікується -4…+1 градус. У Карпатах буде морозніше: вночі -11…-16 градусів, удень -4…-9 градусів.