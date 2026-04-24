Несмотря на непогоду и мокрый снег: где пригреет до +19
- В Украине ожидается потепление до +19 градусов, несмотря на ночные заморозки.
- Теплее всего будет 26 апреля, когда температура достигнет +19 градусов, тогда как на Западе и Севере будет 8 – 13 градусов тепла.
Сейчас на территории Украины царит облачная и неустойчивая погода. В ближайшее время ночные заморозки до -5 градусов мороза может заменить тепло днем до +19 градусов.
На каких территориях произойдет резкое потепление информирует Укргидрометцентр.
Где пригреет до +19?
С пятницы 24 апреля и до конца недели Украину накроет непогода, и несмотря на это стоит ожидать потепления. Температура в пятницу будет колебаться в пределах 5 – 12 градусов тепла. Тогда как ночью 1 – 6 градусов тепла, а в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе синоптики прогнозируют заморозки 0 – 3 градусов тепла.
27 апреля температура воздуха на территории Украины прогреется до 11 – 17 градусов тепла. В то же время температура ночью не измениться – будет оставаться в пределах 1 – 6 градусов тепла.
Теплее всего днем будет в воскресенье, 26 апреля – температура воздуха достигнет отметки +19, тогда как на Западе и Севере Украины ожидается 8 – 13 градусов тепла. Температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла.
Будут ли дожди и ветер в эти дни?
24 и 26 апреля большинство регионов Украины накроют дожди. Кое-где возможен мокрый снег. В эти дни будет преимущественно ветрено – порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Тогда как 25 апреля на территории Украины будет сухо – дождь прекратится.