Правда, дожди или грозы прогнозируют в юго-восточной части нашей страны. Теплее всего будет на Закарпатье, холоднее всего – в Донецкой области.
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Какая будет погода в регионах Украины
Облачно. В юго-восточной части кратковременные дожди, днем иногда с грозами, на остальной территории без осадков,
– рассказали синоптики.
По их данным, ветер будет северо-восточный, на Западе– страны юго-восточный, 7– 12 метров в секунду, в южных областях местами порывы 15– 18 метров в секунду.
Температура воздуха будет:
- ночью 4 – 9 градусов тепла, на Юге и Востоке страны – 10 – 15 градусов;
- днем – 17 – 22 градусов, в Закарпатье – до 25 градусов.
В Киевской области 29 апреля будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 7– 10 метров на секунду.
Температура воздуха в Киевской области ночью 4 – 9 градусов, днем 17 – 22 градуса тепла. В Киеве – 7 – 9 градусов тепла, днем – ориентировочно 20 градусов тепла.
Какая будет погода в городах Украины
- Киев +19...+21
- Ужгород +23...+25
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +19...+21
- Луцк +21...+23
- Ровно +20...+22
- Житомир +19...+21
- Винница +20...+22
- Одесса +19...+21
- Николаев +20...+22
- Херсон +19...+21
- Симферополь +18...+20
- Кропивницкий +19...+21
- Черкассы +19...+21
- Чернигов +18...+20
- Сумы +18...+20
- Полтава +18...+20
- Днепр +18...+20
- Запорожье +18...+20
- Донецк +17...+19
- Луганск +18...+20
- Харьков +18...+20
Прогноз погоды в Украине на 29 апреля / Укргидрометцентр