В конце концов, температура почти по всем областям нашего государства будет колебаться от +20 до +22 градусов. Такая погода позволит насладиться осенним теплом и погулять без зонтов или дождевиков.

Заметьте Даже до -23 градусов: возможны ли в октябре сильные морозы в Украине

Какая будет погода в Украине 3 октября

По всей Украине в течение дня сохраняется переменная облачность и осеннее тепло. Также не будет и значительных порывов ветра, ведь его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

На Западе Украины прогнозируют температуру от +20 до +24 градусов. Жарче всего в этот день будет на Закарпатье, где температура может составлять +22 - +24 градусов, без осадков.

На Севере и в Центре нашего государства погода будет немного холоднее. Ведь температура будет составлять от +17 до +22 градусов. Холоднее всего будет в Сумской области, где температура может колебаться от +17 до +19 градусов.

Жители Юга также смогут насладиться теплой погодой. Температура там сохранится от +19 до +22 градусов.

Первые холода придут в восточные области Украины. Ведь температура упадет до +16 – +20 градусов. Холоднее всего будет в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +19...+21

Ужгород – +22...+24

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20…+22

Луцк – +21...+23

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +18...+20

Сумы – +17...+19

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +20...+22

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +17...+19



Прогноз погоды в Украине 3 октября / Карта Укргидрометцентра.