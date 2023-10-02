Зрештою температура майже по всіх областях нашої держави коливатиметься від +20 до +22 градусів. Така погода дозволить насолодитися осіннім теплом та погуляти без жодних парасольок чи дощовиків.
Зауважте Навіть до -23 градусів: чи можливі у жовтні сильні морози в Україні
Якою буде погода в Україні 3 жовтня
По всій Україні впродовж дня збережеться мінлива хмарність та осіннє тепло. Також не буде і значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду.
На Заході України прогнозують температуру від +20 до +24 градусів. Найспекотніше цього дня буде на Закарпатті, де температура може становити +22 – +24 градусів, без опадів.
На Півночі й у Центрі нашої держави погода буде трохи холоднішою. Адже температура становитиме від +17 до +22 градусів. Найхолодніше буде на Сумщині, де температура може коливатися від +17 до +19 градусів.
Жителі Півдня також зможуть насолодитися теплою погодою. Температура там збережеться від +19 до +22 градусів.
Перші холоди завітають до східних областей України. Адже температура впаде до +16 – +20 градусів. Найхолодніше буде у Луганській, Донецькій та Харківській областях.
Температура в обласних центрах України
Київ – +19...+21
Ужгород – +22...+24
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +21...+23
Рівне – +20...+22
Житомир – +20...+22
Вінниця – +20...+22
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +18...+20
Суми – +17...+19
Полтава – +18...+20
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +16...+18
Харків – +17...+19
Прогноз погоди в Україні 3 жовтня / Карта Укргідрометцентру