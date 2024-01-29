Кроме того, на протяжении целого дня во всех областях могут выглянуть лучи солнышка. Поэтому этот день украинцы могут вполне спокойно провести на свежем воздухе в приятной компании с ароматной чашечкой ароматного кофе или чая.
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Какая будет погода в Украине 30 января
По всей Украине 30 января погода будет приятной и сухой. По всем областям нашего государства не прогнозируют осадков, а скорость ветра будет достигать от 3 до 8 метров в секунду.
Теплее всего в этот день будет на Западе Украины. Там температура может подняться до комфортных +7 градусов, а в течение дня облачность может измениться на солнечную погоду. В то же время, столбики термометра могут опуститься до +1 градуса в Хмельницкой области и на Закарпатье.
Более холодная погода будет в северных областях. Там также не ожидается никаких осадков, а на протяжении всего дня будет держаться переменная облачность. Холоднее всего в этот день будет в Сумской области, где температура может опуститься до -1 градуса.
В центральных и восточных областях жители также смогут порадоваться ласковым лучикам солнца, которые кое-где будут прикрывать облака. Температура может варьироваться от -2 до +4 градусов в зависимости от региона.
Теплее погода на Юге Украины. Там также не прогнозируют осадков в виде дождя или мокрого снега, а столбики термометра могут подняться до +4 градусов. В регионе также ожидается переменная облачность.
Температура в областных центрах Украины
Киев +1...+3
Ужгород +1...+3
Львов +5...+7
Ивано-Франковск +4...+6
Тернополь +3..+5
Черновцы +3...+5
Хмельницкий +1…+3
Луцк +4...+6
Ровно +3...+5
Житомир +1...+3
Винница +1...+3
Одесса +2...+4
Николаев +2...+4
Херсон +2...+4
Симферополь +2...+4
Кропивницкий +1...+3
Черкассы +1...+3
Чернигов 0...+2
Суммы -1...+1
Полтава 0...+2
Днепр +1...+3
Запорожье +1...+3
Донецк -1...-+1
Луганск 0...-2
Харьков -1...+1
Прогноз погоды в Украине 30 января / Карта Укргидрометцентра