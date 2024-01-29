Крім того, впродовж цілого дня у всіх областях можуть визирнути промінці сонечка. Тому цей день українці можуть цілком спокійно провести на свіжому повітрі у приємній компанії із запашною чашечкою ароматної кави чи чаю.
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Якою буде погода в Україні 30 січня
По всій Україні 30 січня погода буде приємною та сухою. По всіх областях нашої держави не прогнозують опадів, а швидкість вітру сягатиме від 3 до 8 метрів на секунду.
Найтепліше цього дня буде на Заході Україні. Там температура може піднятися до комфортних +7 градусів, а впродовж дня хмарність може змінитися на сонячну погоду. Водночас стовпчики термометра можуть опуститися до +1 градуса у Хмельницькій області та на Закарпатті.
Більш холодною погода буде у північних областях. Там також не очікують жодних опадів, а впродовж цілого дня триматиметься мінлива хмарність. Найхолодніше цього дня буде у Сумській області, де температура може опуститися до -1 градуса.
У центральних і східних областях також жителі зможуть порадіти ласкавим промінчикам сонця, які подекуди затулятимуть хмари. Температура може варіюватися від -2 до +4 градусів залежно від регіону.
Теплішою буде погода на Півдні України. Там також не прогнозують опадів у вигляді дощу чи мокрого снігу, а стовпчики термометра можуть піднятися до +4 градусів. В регіоні також очікують мінливу хмарність.
Температура в обласних центрах України
Київ – +1...+3
Ужгород – +1...+3
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +3..+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – +4...+6
Рівне – +3...+5
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – 0...+2
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – -1...-+1
Луганськ – 0...-2
Харків – -1...+1
Прогноз погоди в Україні 30 січня / Карта Укргідрометцентру