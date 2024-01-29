Крім того, впродовж цілого дня у всіх областях можуть визирнути промінці сонечка. Тому цей день українці можуть цілком спокійно провести на свіжому повітрі у приємній компанії із запашною чашечкою ароматної кави чи чаю.

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Якою буде погода в Україні 30 січня

По всій Україні 30 січня погода буде приємною та сухою. По всіх областях нашої держави не прогнозують опадів, а швидкість вітру сягатиме від 3 до 8 метрів на секунду.

Найтепліше цього дня буде на Заході Україні. Там температура може піднятися до комфортних +7 градусів, а впродовж дня хмарність може змінитися на сонячну погоду. Водночас стовпчики термометра можуть опуститися до +1 градуса у Хмельницькій області та на Закарпатті.

Більш холодною погода буде у північних областях. Там також не очікують жодних опадів, а впродовж цілого дня триматиметься мінлива хмарність. Найхолодніше цього дня буде у Сумській області, де температура може опуститися до -1 градуса.

У центральних і східних областях також жителі зможуть порадіти ласкавим промінчикам сонця, які подекуди затулятимуть хмари. Температура може варіюватися від -2 до +4 градусів залежно від регіону.

Теплішою буде погода на Півдні України. Там також не прогнозують опадів у вигляді дощу чи мокрого снігу, а стовпчики термометра можуть піднятися до +4 градусів. В регіоні також очікують мінливу хмарність.

Температура в обласних центрах України

Київ – +1...+3

Ужгород – +1...+3

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3..+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – +4...+6

Рівне – +3...+5

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – 0...+2

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -1...-+1

Луганськ – 0...-2

Харків – -1...+1



Прогноз погоди в Україні 30 січня / Карта Укргідрометцентру