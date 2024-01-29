Ігор Кібальчич прогнозував, що з понеділка більша частина території нашої країни опиниться під впливом малорухомого європейського антициклону Enno. Синоптик розповів, коли й де пригріє до +11 градусів.

До речі Яка буде погода на початку лютого: чекати морозу та снігопаду, чи потепління

Коли знову потеплішає

Кібальчич писав, що до вихідних в Україні збережеться спокійна погода без істотних опадів, із температурним режимом близько норми. Втім, у другій половині тижня тиск у Європі почне знижуватися та разом з цим активізуються атмосферні фронти.

На вихідних погода зіпсується – почнуться опади у вигляді снігу з переходом у дощ та посилиться вітер переважно західної чверті. Щоправда, температура повітря дещо підвищиться.

За прогнозом Кібальча, у понеділок на Півночі та Заході при проясненнях подекуди ще 8 – 13 морозу, вдень 2 морозу – 3 тепла. Прохолодно буде і в вівторок та середу. Однак, вже в четвер дещо потепліє. Так, 1 лютого вночі 4 морозу – 1 тепла, вдень 0 – 5 тепла, на Півдні крайньому Заході подекуди 6 – 8 тепла.

У п'ятницю, 2 лютого, вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень до +5 градусів. У суботу вночі 1 – 6 морозу, вдень 0 – 5 тепла.

Уже в неділю вночі 1 морозу – 4 тепла. Вдень в Україні 2 – 7 тепла. Втім, на Одещині пригріє до +11 градусів. Водночас Кібальчич зазначив, що 4 лютого утримається нестійкий характер погоди, з опадами переважно у вигляді снігу та дощу.

