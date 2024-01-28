Наступного тижня очікується переважно спокійна погода під впливом поля високого тиску. Тільки на вихідних розвиток циклонічності з заходу стане причиною опадів та посилення вітру, зазначив синоптик Ігор Кібальчич.

До речі Яка буде погода на початку лютого: чекати морозу та снігопаду, чи потепління

Антициклон Enno

Кібальчич прогнозував, що вже з понеділка більша частина території України опиниться під впливом малорухомого європейського антициклону Enno. Завдяки йому до вихідних збережеться спокійна погода без істотних опадів. Температура буде близькою до норми.

У другій половині тижня тиск у Європі почне знижуватися та разом з цим активізуються атмосферні фронти. Таким чином, у вихідні погода в нашій країні зіпсується – розпочнуться опади у вигляді снігу з переходом у дощ та посилиться вітер переважно західної чверті; температура повітря дещо підвищиться,

– розповів синоптик.

Яка буде погода цього тижня