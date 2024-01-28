Наступного тижня очікується переважно спокійна погода під впливом поля високого тиску. Тільки на вихідних розвиток циклонічності з заходу стане причиною опадів та посилення вітру, зазначив синоптик Ігор Кібальчич.
До речі Яка буде погода на початку лютого: чекати морозу та снігопаду, чи потепління
Антициклон Enno
Кібальчич прогнозував, що вже з понеділка більша частина території України опиниться під впливом малорухомого європейського антициклону Enno. Завдяки йому до вихідних збережеться спокійна погода без істотних опадів. Температура буде близькою до норми.
У другій половині тижня тиск у Європі почне знижуватися та разом з цим активізуються атмосферні фронти. Таким чином, у вихідні погода в нашій країні зіпсується – розпочнуться опади у вигляді снігу з переходом у дощ та посилиться вітер переважно західної чверті; температура повітря дещо підвищиться,
– розповів синоптик.
Яка буде погода цього тижня
- У понеділок вночі у західних, місцями центральних та південних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Подекуди тумани, на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі 0 – 5 морозу, у західних та північних областях при проясненнях місцями 8 – 13 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.
- У вівторок під впливом антициклону в Україні буде без опадів. Тільки вночі та вранці у Криму місцями очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі в Україні 1 – 6 морозу, подекуди в західних та північних регіонах при проясненнях 7 – 12, вдень від -2 до +3.
- У середу утримається погода переважно без опадів. Вночі 2 – 7 морозу, у Карпатах і на крайній Півночі подекуди 7 – 12 морозу. Втім, вдень повітря прогріється до 1 – 6 тепла.
- У четвер, 1 лютого, на Сході пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки та дощу, також можлива ожеледь. На решті території України без істотних опадів. Вночі 4 морозу – 1 тепла, вдень 0 – 5 тепла. Втім, на Півдні та крайньому Заході 6 – 8 градусів.
- У п'ятницю в більшості областей, окрім Півдня, очікуються невеликі опади у вигляді снігу, місцями з дощем. На Лівобережжі подекуди ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вночі 3 морозу – 2 тепла, вдень 0 – 5 тепла.
- У суботу вже очікується нестійка погода через вплив Балтійського циклону. Пройдуть помірні опади у вигляді снігу з переходом у дощ.У західних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 – 6 морозу, вдень 0 – 5 тепла.
- У неділю також утримається нестійкий характер погоди. Опади будуть переважно у вигляді снігу та дощу. Вночі становитиме 1 морозу – 4 тепла, вдень 2 – 7 тепла, на Одещині до +11 градусів.