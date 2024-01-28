На следующей неделе ожидается в основном спокойная погода под влиянием поля высокого давления. Только на выходных развитие циклоничности с запада станет причиной осадков и усиления ветра., отметил синоптик Игорь Кибальчич.
Кстати говоря Какая будет погода в начале февраля: ждать мороза и снегопада, или потепление
Антициклон Enno
Кибальчич прогнозировал, что уже с понедельника большая часть территории Украины окажется под влиянием малоподвижного европейского антициклона Enno. Благодаря ему к выходным сохранится спокойная погода без существенных осадков. Температура будет близка к норме.
Во второй половине недели давление в Европе начнет снижаться и при этом активизируются атмосферные фронты. Таким образом, в выходные погода в нашей стране испортится– начнутся осадки в виде снега с переходом в дождь и усилится ветер преимущественно западной четверти; температура воздуха несколько повысится,
– рассказал синоптик.
Какая будет погода на этой неделе
- В понедельник ночью в западных, местами центральных и южных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. Иногда туманы, на дорогах кое-где гололедица. Ночью 0 – 5 мороза, в западных и северных областях при прояснениях местами 8 – 13 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.
- Во вторник под влиянием антициклона в Украине без осадков. Ночью и утром в Крыму местами ожидается небольшой снег, мокрый снег. Ночью в Украине 1 – 6 мороза, кое-где в западных и северных регионах при прояснениях 7 – 12, днем от -2 до +3.
- В среду погода будет держаться в основном без осадков. Ночью 2 – 7 мороза, в Карпатах и на крайнем Севере местами 7 – 12 мороза. Впрочем, днем воздух прогреется до 1 – 6 тепла.
- В четверг, 1 февраля, на Востоке пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, туманы и дождя, также возможен гололед. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью 4 мороза – 1 теплая, днем 0– 5 тепла. Впрочем, на Юге и на крайнем Западе 6 – 8 градусов.
- В пятницу в большинстве областей, кроме Юга, ожидаются небольшие осадки в виде снега, местами с дождем. На Левобережье кое-где гололедица. На дорогах страны местами гололедица. Ночью 3 мороза – 2 тепла, днем 0 – 5 тепла.
- В субботу уже ожидается неустойчивая погода из-за влияния Балтийского циклона. Пройдут умеренные осадки в виде снега с переходом в дождь. В западных областях днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 – 6 мороза, днем 0 – 5 тепла.
- В воскресенье также сохранится неустойчивый характер погоды. Осадки будут преимущественно в виде снега и дождя. Ночью будет 1 мороза – 4 тепла, днем 2 – 7 тепла, в Одесской области до +11 градусов.