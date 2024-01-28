На следующей неделе ожидается в основном спокойная погода под влиянием поля высокого давления. Только на выходных развитие циклоничности с запада станет причиной осадков и усиления ветра., отметил синоптик Игорь Кибальчич.

Кстати говоря Какая будет погода в начале февраля: ждать мороза и снегопада, или потепление

Антициклон Enno

Кибальчич прогнозировал, что уже с понедельника большая часть территории Украины окажется под влиянием малоподвижного европейского антициклона Enno. Благодаря ему к выходным сохранится спокойная погода без существенных осадков. Температура будет близка к норме.

Во второй половине недели давление в Европе начнет снижаться и при этом активизируются атмосферные фронты. Таким образом, в выходные погода в нашей стране испортится– начнутся осадки в виде снега с переходом в дождь и усилится ветер преимущественно западной четверти; температура воздуха несколько повысится,

– рассказал синоптик.

Какая будет погода на этой неделе