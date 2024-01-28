Ждать морозов и снегопада в первый день февраля, или же будет тепло и сухо, со ссылкой на карту Укргидрометцентра, пишет 24 Канал.
Кстати говоря В последние дни января еще ударят морозы
Чем будет удивлять погода в начале февраля
По ориентировочному прогнозу на картах, почти по всей Украине 1 февраля без осадков. Вероятно, лишь в Черниговской и Сумской области днем местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Небольшой дождь ожидается и в Ровенской и Волынской.
Сильных морозов в первый день февраля, вероятно, не будет. Более того, днем в Украине согреет до +8 градусов. Ночью ожидается лишь небольшой минус – максимум 5 мороза и то на крайнем Востоке. В целом в пределах 0– 3 градуса мороза.
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Ориентировочный прогноз погоды на 1 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра
Прогноз на месяц
Ранее синоптик Укргидрометцентра заметила, что пока рано подробно говорить о погоде в следующий месяц. Однако, уже есть определенные тенденции того, что в феврале средняя месячная температура может быть на 1– 1, 5 градуса выше климатической нормы.
Конечно же, могут быть разные периоды. Как мы видим, завершение января и начало февраля у нас тоже могут быть с морозами. То есть такая более зимняя погода. Но это совершенно не исключает каких-либо периодов более теплой погоды с повышением температуры,
– рассказала Наталья Птуха.
Какая будет погода в ближайшие трое суток
- Синоптики прогнозировали, что в воскресенье пройдет небольшой снег. Однако, большинстве северных, днем и центральных и южных областей без существенных осадков.
- В понедельник и вторник без осадков. Лишь ночью 29 января на Юго-Востоке и в Карпатах возможен слабый снег.
- На дорогах, кроме Юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5– 12 метров в секунду.
- Ночью 27 января 0 – 5 мороза, 29 – 30 января 3 – 9 мороза. Днем от 3 мороза до 3 тепла, на Юге, Закарпатье, 30 января и Прикарпатье до +5 градусов.