Ждать морозов и снегопада в первый день февраля, или же будет тепло и сухо, со ссылкой на карту Укргидрометцентра, пишет 24 Канал.

Кстати говоря В последние дни января еще ударят морозы

Чем будет удивлять погода в начале февраля

По ориентировочному прогнозу на картах, почти по всей Украине 1 февраля без осадков. Вероятно, лишь в Черниговской и Сумской области днем местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Небольшой дождь ожидается и в Ровенской и Волынской.

Сильных морозов в первый день февраля, вероятно, не будет. Более того, днем в Украине согреет до +8 градусов. Ночью ожидается лишь небольшой минус – максимум 5 мороза и то на крайнем Востоке. В целом в пределах 0– 3 градуса мороза.

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Ориентировочный прогноз погоды на 1 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз на месяц

Ранее синоптик Укргидрометцентра заметила, что пока рано подробно говорить о погоде в следующий месяц. Однако, уже есть определенные тенденции того, что в феврале средняя месячная температура может быть на 1– 1, 5 градуса выше климатической нормы.

Конечно же, могут быть разные периоды. Как мы видим, завершение января и начало февраля у нас тоже могут быть с морозами. То есть такая более зимняя погода. Но это совершенно не исключает каких-либо периодов более теплой погоды с повышением температуры,

– рассказала Наталья Птуха.

Какая будет погода в ближайшие трое суток