Чи чекати морозів і снігопаду в перший день лютого, або ж буде тепло та сухо, з посиланням на карту Укргідрометцентру, пише 24 Канал.
До речі В останні дні січня ще вдарять морози
Чим дивуватиме погода на початку лютого
За орієнтовним прогнозом на картах, майже по всій Україні 1 лютого буде без опадів. Ймовірно, лише в Чернігівській і Сумській області вдень подекуди пройде невеликий дощ та мокрий сніг. Невеликий дощ наразі очікується і в Рівненській та Волинській.
Сильних морозів у перший день лютого, ймовірно, не буде. Ба більше, вдень в Україні пригріє до +8 градусів. Вночі ж очікується лише невеличкий мінус, – максимум 5 морозу і то на крайньому Сході. Загалом у межах 0 – 3 градусів морозу.
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Орієнтовний прогноз погоди на 1 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогноз на місяць
Раніше синоптикиня Укргідрометцентру зауважила, що поки зарано детального говорити про погоду в наступний місяць. Однак, вже є певні тенденції того, що в лютому середня місячна температура може бути на 1 – 1,5 градуса вище за кліматичну норму.
Звичайно ж, можуть бути різні періоди. Як ми бачимо, завершення січня і початок лютого в нас також можуть бути з морозами. Тобто така більш зимова погода. Але це абсолютно не виключає якихось періодів теплішої погоди з підвищенням температури,
– розповіла Наталія Птуха.
Яка буде погода в найближчі три доби
- Синоптики прогнозували, що в неділю пройде невеликий сніг. Однак, більшості північних, вдень і центральних та південних областей без істотних опадів.
- У понеділок та вівторок вже без опадів. Лише вночі 29 січня на Південному Сході та в Карпатах можливий слабкий сніг.
- На дорогах, крім Півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5 – 12 метрів на секунду.
- Вночі 27 січня 0 – 5 морозу, 29 – 30 січня 3 – 9 морозу. Вдень від 3 морозу до 3 тепла, на Півдні, Закарпатті, 30 січня і Прикарпатті до +5 градусів.