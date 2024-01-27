Синоптики розповіли, коли посилиться мороз і який найбільший мінус чекати, передає 24 Канал.
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Де і коли буде найбільший холод
В Укргідрометцентрі прогнозували, що у суботу пройде невеликий сніг. Вдень на Півдні з дощем, а на Заході помірний і мокрий сніг, також подекуди налипання мокрого снігу. Упродовж доби 27 січня від 4 мороз до 2 градусів тепла. Втім, на Півдні та Закарпатті 1 – 6 тепла.
Невеликий сніг у більшості областей пройде і в неділю та вночі понеділка. Вдень вже без опадів. Вночі 3 – 8 морозу.
29 січня при проясненнях до 11 градусів морозу, вдень 0 – 5 морозу, у південній частині вночі 1 – 6 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла,
– зазначили синоптики.
До речі, у Карпатах часом сніг. Температура вночі 8 – 14, вдень 3 – 9 градусів морозу.
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Орієнтовний прогноз погоди на 29 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Де оголосили значний рівень сніголавинної небезпеки
- В Укргідрометцентрі попереджали, що 27 – 28 січня у зв'язку з хуртовинами та снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.
- У цей період можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. ️Тож синоптики наполегливо порадили утриматися від походів на високогір'я.
- Також додали, що помірна сніголавинна небезпека очікується у 27 і 28 на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
- Тож не нехтуйте правила безпеки та відкладіть похід у гори до покращення ситуації.