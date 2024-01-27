Синоптики рассказали, когда усилится мороз и какой самый большой минус ждать, передает 24 Канал.
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Где и когда будет самый большой холод
В Укр гидрометцентре прогнозировали, что в субботу пройдет небольшой снег. Днем на Юге с дождем, а на Западе умеренный и мокрый снег, также иногда налипание мокрого снега. В течение суток 27 января от 4 мороз до 2 градусов тепла. Впрочем, на Юге и Закарпатье 1– 6 тепла.
Небольшой снег в большинстве областей пройдет в воскресенье и ночью понедельника. Ночью днем без осадков. Ночью 3– 8 мороза.
29 января при прояснениях до 11 градусов мороза, днем 0– 5 мороза, в южной части ночью 1– 6 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла,
– отметили синоптики.
Кстати, в Карпатах временами снег. Температура ночью 8– 14, днем 3– 9 градусов мороза.
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Ориентировочный прогноз погоды на 29 января / Скриншот из Укргидрометцентра
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Где объявили значительный уровень снеголавинной опасности
- В Укргидрометцентре предупреждали, что 27– 28 января в связи с вьюгами и снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность– 3 уровень.
- В этот период возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках., отдельных природных средних и больших лавин. ️ Поэтому синоптики настойчиво посоветовали воздержаться от походов на высокогорье.
- Также добавили, что умеренная снеголавинная опасность ожидается в 27 и 28 на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
- Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и отложите поход в горы до улучшения ситуации.