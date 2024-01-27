Синоптики прогнозують ожеледицю та сніголавинну небезпеку. Тож, гуляючи недільної днини, треба бути обережним.

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Якою буде погода в Україні 28 січня

Буде хмарно та піде невеликий сніг, у більшості північних, вдень і центральних та південних областей без істотних опадів. На дорогах, окрім південної частини країни, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі -1...-6 градусів, удень від -2 до +3 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут також буде хмарно та без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі -1...-6° градусів, удень від -2 до +3, у Києві вночі -1...-3, вдень близько нуля.

Попередження про небезпечні явища

Є значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв'язку зі снiгопадами та хуртовинами на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!

– закликають в Укргідрометцентрі.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 28 січня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.



Сніголавинна небезпека в Україні 28 січня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород +1...+3

Львів +1...+3

Івано-Франківськ 0...+2

Тернопіль 0...+2

Чернівці 0...+2

Хмельницький -1..+1

Луцьк 0...+2

Рівне -1...+1

Житомир -1...+1

Вінниця -1...+1

Одеса +1...+3

Миколаїв +1...+3

Херсон +2...+4

Сімферополь +2...+4

Кропивницький 0...+2

Черкаси 0...+2

Чернігів -1...+1

Суми -1...+1

Полтава 0...+2

Дніпро 0...+2

Запоріжжя +2...+4

Донецьк +1...+3

Луганськ 0...+2

Харків -1...+1



Прогноз погоди в Україні на 28 січня / Укргідрометцентр