Синоптики прогнозируют гололед и снеголавинную опасность. Так что, гуляя воскресным днем, нужно быть осторожным.
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Какая будет погода в Украине 28 января
Переменная облачность, небольшой снег, в большинстве северных, днем и центральных и южных областей без существенных осадков. На дорогах, кроме южной части страны, местами гололедица.
Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью -1...-6 градусов, днем от -2 до +3 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь же будет облачно и без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5– 10 метров в секунду.
Температура ночью -1...-6° градусов, днем от -2 до +3, в Киеве ночью -1...-3, днем около нуля.
Предупреждение об опасных явлениях
Есть значительная снеголовичная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и вьюгами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!
– призывают в Укргидрометцентре.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 28 января на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Снеголавинная опасность в Украине 28 января / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород +1...+3
- Львов +1...+3
- Ивано-Франковск 0...+2
- Тернополь 0...+2
- Черновцы 0...+2
- Хмельницкий -1..+1
- Луцк 0...+2
- Ровно -1...+1
- Житомир -1...+1
- Винница -1...+1
- Одесса +1...+3
- Николаев +1...+3
- Херсон +2...+4
- Симферополь +2...+4
- Кропивницкий 0...+2
- Черкассы 0...+2
- Чернигов -1...+1
- Суммы -1...+1
- Полтава 0...+2
- Днепр 0...+2
- Запорожье +2...+4
- Донецк +1...+3
- Луганск 0...+2
- Харьков -1...+1
Прогноз погоды в Украине на 28 января / Укргидрометцентр