Спасатели объявили 3 уровень снеголавинной опасности. Где ждать снегопадов и метелей, передает 24 Канал.
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Осторожно, снеголавинная опасность
Синоптики сообщили, что 27– 28 января в связи с вьюгами и снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. ️Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!
– отметили в Укргидрометцентре.
Добавили, что умеренная снеголавинная опасность (2 уровня) ожидается в субботу и воскресенье на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Снеголавинная опасность / Скриншот из Укргидрометцентра
Где будет идти снег в следующие трое суток
- Синоптики прогнозировали, что 27 января пройдет небольшой мокрый снег. Днем на Юге с дождем, на Западе – умеренный снег и мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега.
- Далее, в течение суток 28 и ночью 29 января в большинстве областей ожидается небольшой снег.
- Однако, днем понедельника уже без осадков.