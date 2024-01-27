Спасатели объявили 3 уровень снеголавинной опасности. Где ждать снегопадов и метелей, передает 24 Канал.

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Осторожно, снеголавинная опасность

Синоптики сообщили, что 27– 28 января в связи с вьюгами и снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. ️Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, что умеренная снеголавинная опасность (2 уровня) ожидается в субботу и воскресенье на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Снеголавинная опасность / Скриншот из Укргидрометцентра

Где будет идти снег в следующие трое суток