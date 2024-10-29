Об этом сообщает Укргидрометцентр. Поэтому во время выхода на улицу стоит не забывать взять с собой зонтик.
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Какой будет погода 30 октября
Синоптики отметили, что в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории в этот день – без осадков.
Температура ночью может колебаться от +2 до +7 градусов, в восточных и Сумской областях – от +3 до -2 градусов. Столбики термометра днем по разным областям могут показывать значения от +10 до +15 градусов.
В Киевской области и Киеве будет также облачно с прояснениями. Температура в регионе ночью может составлять от +2 до +7 градусов тепла, а днем – +10 – +15 градусов.
В столице ночью ожидают +4 – +6 градусов, а днем от +12 до +14 градусов.
По всей стране ветер будет преимущественно западный, а его скорость будет варьироваться от 5 до 10 метров в секунду.
Погода в областных центрах
- Киев +12...+14
- Ужгород +13...+15
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +14...+16
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +14...+16
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +12...+14
- Ровно +12...+14
- Житомир +12...+14
- Винница +12...+14
- Одесса +13...+15
- Николаев +13...+15
- Херсон +12...+14
- Симферополь +13...+15
- Кропивницкий +12...+14
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +11...+13
- Сумы +9...+11
- Полтава +11...+13
- Днепр +12...+14
- Запорожье +12...+14
- Донецк +10...+12
- Луганск +9...+11
- Харьков +10...+12
Прогноз погоды в Украине на 30 октября / Карта Укргидрометцентра