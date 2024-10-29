Об этом сообщает Укргидрометцентр. Поэтому во время выхода на улицу стоит не забывать взять с собой зонтик.

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Какой будет погода 30 октября

Синоптики отметили, что в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории в этот день – без осадков.

Температура ночью может колебаться от +2 до +7 градусов, в восточных и Сумской областях – от +3 до -2 градусов. Столбики термометра днем по разным областям могут показывать значения от +10 до +15 градусов.

В Киевской области и Киеве будет также облачно с прояснениями. Температура в регионе ночью может составлять от +2 до +7 градусов тепла, а днем – +10 – +15 градусов.

В столице ночью ожидают +4 – +6 градусов, а днем от +12 до +14 градусов.

По всей стране ветер будет преимущественно западный, а его скорость будет варьироваться от 5 до 10 метров в секунду.

Погода в областных центрах

Киев +12...+14

Ужгород +13...+15

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +14...+16

Тернополь +13...+15

Черновцы +14...+16

Хмельницкий +12...+14

Луцк +12...+14

Ровно +12...+14

Житомир +12...+14

Винница +12...+14

Одесса +13...+15

Николаев +13...+15

Херсон +12...+14

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +12...+14

Черкассы +11...+13

Чернигов +11...+13

Сумы +9...+11

Полтава +11...+13

Днепр +12...+14

Запорожье +12...+14

Донецк +10...+12

Луганск +9...+11

Харьков +10...+12



Прогноз погоды в Украине на 30 октября / Карта Укргидрометцентра