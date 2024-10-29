Про це повідомляє Укргідрометцентр. Тому під час виходу на вулицю варто не забувати взяти з собою парасольку.

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Якою буде погода 30 жовтня

Синоптики зазначили, що у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується невеликий дощ. На решті території цього дня – без опадів.

Температура вночі може коливатися від +2 до +7 градусів, у східних та Сумській областях – від +3 до -2 градусів. Стовпчики термометра вдень по різних областях можуть показувати значення від +10 до +15 градусів.

У Київській області та Києві буде також хмарно з проясненнями. Температура в регіоні вночі може становити від +2 до +7 градусів тепла, а вдень – +10 – +15 градусів.

У столиці вночі очікують +4 – +6 градусів, а вдень від +12 до +14 градусів.

По всій країні вітер буде переважно західний, а його швидкість варіюватиметься від 5 до 10 метрів на секунду.

Погода в обласних центрах

Київ +12...+14

Ужгород +13...+15

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +14...+16

Тернопіль +13...+15

Чернівці +14...+16

Хмельницький +12...+14

Луцьк +12...+14

Рівне +12...+14

Житомир +12...+14

Вінниця +12...+14

Одеса +13...+15

Миколаїв +13...+15

Херсон +12...+14

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +12...+14

Черкаси +11...+13

Чернігів +11...+13

Суми +9...+11

Полтава +11...+13

Дніпро +12...+14

Запоріжжя +12...+14

Донецьк +10...+12

Луганськ +9...+11

Харків +10...+12



Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / Карта Укргідрометцентру