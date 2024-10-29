Про це повідомляє Укргідрометцентр. Тому під час виходу на вулицю варто не забувати взяти з собою парасольку.

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Якою буде погода 30 жовтня

Синоптики зазначили, що у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується невеликий дощ. На решті території цього дня – без опадів.

Температура вночі може коливатися від +2 до +7 градусів, у східних та Сумській областях – від +3 до -2 градусів. Стовпчики термометра вдень по різних областях можуть показувати значення від +10 до +15 градусів.

У Київській області та Києві буде також хмарно з проясненнями. Температура в регіоні вночі може становити від +2 до +7 градусів тепла, а вдень – +10 – +15 градусів.

У столиці вночі очікують +4 – +6 градусів, а вдень від +12 до +14 градусів.

По всій країні вітер буде переважно західний, а його швидкість варіюватиметься від 5 до 10 метрів на секунду.

Погода в обласних центрах

  • Київ +12...+14
  • Ужгород +13...+15
  • Львів +13...+15
  • Івано-Франківськ +14...+16
  • Тернопіль +13...+15
  • Чернівці +14...+16
  • Хмельницький +12...+14
  • Луцьк +12...+14
  • Рівне +12...+14
  • Житомир +12...+14
  • Вінниця +12...+14
  • Одеса +13...+15
  • Миколаїв +13...+15
  • Херсон +12...+14
  • Сімферополь +13...+15
  • Кропивницький +12...+14
  • Черкаси +11...+13
  • Чернігів +11...+13
  • Суми +9...+11
  • Полтава +11...+13
  • Дніпро +12...+14
  • Запоріжжя +12...+14
  • Донецьк +10...+12
  • Луганськ +9...+11
  • Харків +10...+12

Прогноз погоди на 30 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / Карта Укргідрометцентру