Про це повідомляє Укргідрометцентр. Тому під час виходу на вулицю варто не забувати взяти з собою парасольку.
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Якою буде погода 30 жовтня
Синоптики зазначили, що у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується невеликий дощ. На решті території цього дня – без опадів.
Температура вночі може коливатися від +2 до +7 градусів, у східних та Сумській областях – від +3 до -2 градусів. Стовпчики термометра вдень по різних областях можуть показувати значення від +10 до +15 градусів.
У Київській області та Києві буде також хмарно з проясненнями. Температура в регіоні вночі може становити від +2 до +7 градусів тепла, а вдень – +10 – +15 градусів.
У столиці вночі очікують +4 – +6 градусів, а вдень від +12 до +14 градусів.
По всій країні вітер буде переважно західний, а його швидкість варіюватиметься від 5 до 10 метрів на секунду.
Погода в обласних центрах
- Київ +12...+14
- Ужгород +13...+15
- Львів +13...+15
- Івано-Франківськ +14...+16
- Тернопіль +13...+15
- Чернівці +14...+16
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +12...+14
- Рівне +12...+14
- Житомир +12...+14
- Вінниця +12...+14
- Одеса +13...+15
- Миколаїв +13...+15
- Херсон +12...+14
- Сімферополь +13...+15
- Кропивницький +12...+14
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +11...+13
- Суми +9...+11
- Полтава +11...+13
- Дніпро +12...+14
- Запоріжжя +12...+14
- Донецьк +10...+12
- Луганськ +9...+11
- Харків +10...+12
Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / Карта Укргідрометцентру