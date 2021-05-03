Наталья Диденко прогнозирует, что в ночь на 4 мая в Украину придут заморозки. Наиболее вероятными они будут в западных, северных и центральных областях.

Синоптик объяснила, что заморозки будут небольшими и на грунте. Однако, по ее словам, на Юге и Востоке Украины такого снижения температуры ожидать не стоит.

Читайте также Тепло и ночные заморозки: какой будет погода в мае

Температура воздуха в целом ближайшей ночью ожидается +2 ... +6 градусов, в восточных областях и в южной части +6 ... +12 градусов,

– отметила метеоролог.

Какой будет температура днем

Наталья Диденко подчеркнула, что днем ​​воздух будет свежим – +10 ... +15 градусов. На Донетчине, Луганщине и в южной части теплее – +12 ... +17 градусов.

Она сообщает, что в большинстве регионов будет светить солнце, а на Севере днем ​​возможны небольшие дожди.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник ночь будет ясной, звездной и холодной – +3 ... +5 градусов. В окрестностях возможные заморозки 0 ...-2 градуса.

Днем в столице потеплеет, примерно до +12 градусов. Кроме этого, серьезных осадков синоптик не предусматривает.