В Украину придут заморозки: где будет холоднее всего
Наталья Диденко прогнозирует, что в ночь на 4 мая в Украину придут заморозки. Наиболее вероятными они будут в западных, северных и центральных областях.
Источник:фейсбук Натальи Диденко
Синоптик объяснила, что заморозки будут небольшими и на грунте. Однако, по ее словам, на Юге и Востоке Украины такого снижения температуры ожидать не стоит.
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Температура воздуха в целом ближайшей ночью ожидается +2 ... +6 градусов, в восточных областях и в южной части +6 ... +12 градусов,
– отметила метеоролог.
Какой будет температура днем
Наталья Диденко подчеркнула, что днем воздух будет свежим – +10 ... +15 градусов. На Донетчине, Луганщине и в южной части теплее – +12 ... +17 градусов.
Она сообщает, что в большинстве регионов будет светить солнце, а на Севере днем возможны небольшие дожди.
Погода в Киеве
В Киеве во вторник ночь будет ясной, звездной и холодной – +3 ... +5 градусов. В окрестностях возможные заморозки 0 ...-2 градуса.
Днем в столице потеплеет, примерно до +12 градусов. Кроме этого, серьезных осадков синоптик не предусматривает.
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