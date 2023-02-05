Местами ветер будет достигать 20 метров в секунду. Подробнее о погоде 6 февраля – читайте далее.

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Какой будет погода 6 февраля

Синоптики прогнозируют в этот день временами небольшой снег, а на дорогах – местами гололедицу.

Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в южной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза.

В Карпатах прогнозируют снег, температура ночью 11 – 16 градусов, днем 5 – 10 градусов мороза.

Прогноз погоды в Киевской области

6 февраля будет облачно, временами небольшой снег. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер северный 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью будет 3 – 8 градусов, днем 0 – 5 градусов мороза. А в Киеве ночью температура воздуха будет достигать 4 – 6 градусов, днем 1 – 3 градуса мороза.

Погода в городах Украины

  • Ужгород – -6...-4
  • Львов – -5...-3
  • Ивано-Франковск – -4...-2
  • Тернополь – -4...-2
  • Черновцы – -6...-4
  • Хмельницкий – -4...-2
  • Луцк – -4...-2
  • Ровно – -4...-2
  • Житомир – -3...-1
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – 0...+2
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – -1...+1
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – -3...-1
  • Чернигов – -3...-1
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – -3...-1
  • Днепр – 0…-2
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – -3...-1
  • Луганск – -4...-2
  • Харьков – -3...-1
  • Киев – -3...-1


Прогноз погоды в Украине 6 февраля / Карта