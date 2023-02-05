Місцями вітер сягатиме до 20 метрів за секунду. Детальніше про погоду 6 лютого – читайте далі.
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Якою буде погода 6 лютого
Синоптики прогнозують у цей день часом невеликий сніг, а на дорогах – місцями ожеледицю.
Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, у південній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів морозу.
У Карпатах прогнозують сніг, температура вночі 11 – 16 градусів, вдень 5 – 10 градусів морозу.
Прогноз погоди на Київщині
6 лютого буде хмарно, часом невеликий сніг. На дорогах подекуди прогнозують ожеледицю. Вітер північний 7 – 12 метрів за секунду.
Температура по області вночі буде 3 – 8 градусів, вдень 0 – 5 градусів морозу. А в Києві вночі температура повітря сягатиме 4 – 6 градусів, вдень 1 – 3 градуси морозу.
Погода у містах України
- Ужгород – -6...-4
- Львів – -5...-3
- Івано-Франківськ – -4...-2
- Тернопіль – -4...-2
- Чернівці – -6...-4
- Хмельницький – -4...-2
- Луцьк – -4...-2
- Рівне – -4...-2
- Житомир – -3...-1
- Вінниця – -3...-1
- Одеса – 0...+2
- Миколаїв – -1...+1
- Херсон – -1...+1
- Сімферополь – -1...+1
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – -3...-1
- Чернігів – -3...-1
- Суми – -3...-1
- Полтава – -3...-1
- Дніпро – 0…-2
- Запоріжжя – -1...+1
- Донецьк – -3...-1
- Луганськ – -4...-2
- Харків – -3...-1
- Київ – -3...-1
Прогноз погоди в Україні 6 лютого / Карта