В то же время синоптики прогнозируют дожди для части областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, погоду без осадков в большинстве областей будет формировать поле высокого атмосферного давления, на кратковременные дожди летнего характера рассчитываем местами только в северной части, днем и в западных областях.

В северной части, днем и в западных и Винницкой областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет. Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении, скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке страны будет 12 – 17 градусов тепла. Днем прогнозируют 26 – 31 градусов тепла. В Карпатах ночью будет 11 – 16 градусов тепла, днем 20 – 25 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +29...+31;

Ужгород +28...+30;

Львов +28...+30;

Ивано-Франковск +28...+30;

Тернополь +28...+30;

Черновцы +28...+30;

Хмельницкий +28...+30;

Луцк +26...+28;

Ровно +28...+30;

Житомир +28...+30;

Винница +28...+30;

Одесса +28...+30;

Николаев +28...+30;

Херсон +28...+30;

Симферополь +26...+28...+28;

Кропивницкий +28...+30;

Черкассы +28...+30;

Чернигов +28...+30;

Сумы +28...+30;

Полтава +28...+30;

Днепр +28...+30;

Запорожье +28...+30;

Донецк +28...+30;

Луганск +27...+29;

Харьков +28...+30;



Прогноз погоды на 6 июня / Карта Укргидрометцентра