В то же время синоптики прогнозируют дожди для части областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, погоду без осадков в большинстве областей будет формировать поле высокого атмосферного давления, на кратковременные дожди летнего характера рассчитываем местами только в северной части, днем и в западных областях.

В северной части, днем и в западных и Винницкой областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет. Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении, скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке страны будет 12 – 17 градусов тепла. Днем прогнозируют 26 – 31 градусов тепла. В Карпатах ночью будет 11 – 16 градусов тепла, днем 20 – 25 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +29...+31;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львов +28...+30;
  • Ивано-Франковск +28...+30;
  • Тернополь +28...+30;
  • Черновцы +28...+30;
  • Хмельницкий +28...+30;
  • Луцк +26...+28;
  • Ровно +28...+30;
  • Житомир +28...+30;
  • Винница +28...+30;
  • Одесса +28...+30;
  • Николаев +28...+30;
  • Херсон +28...+30;
  • Симферополь +26...+28...+28;
  • Кропивницкий +28...+30;
  • Черкассы +28...+30;
  • Чернигов +28...+30;
  • Сумы +28...+30;
  • Полтава +28...+30;
  • Днепр +28...+30;
  • Запорожье +28...+30;
  • Донецк +28...+30;
  • Луганск +27...+29;
  • Харьков +28...+30;


Прогноз погоды на 6 июня / Карта Укргидрометцентра