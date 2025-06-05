В то же время синоптики прогнозируют дожди для части областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода в Украине
По данным синоптиков, погоду без осадков в большинстве областей будет формировать поле высокого атмосферного давления, на кратковременные дожди летнего характера рассчитываем местами только в северной части, днем и в западных областях.
В северной части, днем и в западных и Винницкой областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет. Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении, скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке страны будет 12 – 17 градусов тепла. Днем прогнозируют 26 – 31 градусов тепла. В Карпатах ночью будет 11 – 16 градусов тепла, днем 20 – 25 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +29...+31;
- Ужгород +28...+30;
- Львов +28...+30;
- Ивано-Франковск +28...+30;
- Тернополь +28...+30;
- Черновцы +28...+30;
- Хмельницкий +28...+30;
- Луцк +26...+28;
- Ровно +28...+30;
- Житомир +28...+30;
- Винница +28...+30;
- Одесса +28...+30;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +28...+30;
- Симферополь +26...+28...+28;
- Кропивницкий +28...+30;
- Черкассы +28...+30;
- Чернигов +28...+30;
- Сумы +28...+30;
- Полтава +28...+30;
- Днепр +28...+30;
- Запорожье +28...+30;
- Донецк +28...+30;
- Луганск +27...+29;
- Харьков +28...+30;
Прогноз погоды на 6 июня / Карта Укргидрометцентра