Кроме того, температура во всех регионах Украины будет составлять выше +10 градусов выше нуля. В этот день также из-под облаков могут выйти и солнечные лучи, развевающие серую дождливую погоду.

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Какая будет погода в Украине 6 ноября

По всей Украине погода будет облачно с прояснениями. В каждом регионе государства пройдут небольшие дожди, которые впоследствии заменят лучи ласкового солнца. Не будут в этот день и значительные порывы ветра, ведь его скорость будет составлять лишь от 7 до 12 метров в секунду.

На Западе Украины температура будет колебаться от +13 до +15 градусов выше нуля. Теплее всего в этот раз будет в Черновицкой области. Существенных осадков в западных областях – не прогнозируется, поэтому можно смело одевать пальто и наслаждаться ласковым теплом на улице.

В северных областях также не предвидятся серьезные осадки, однако в Сумской и Черниговской областях все же могут пройти незначительные дожди. Температура в регионе будет составлять от +11 до +14 градусов.

В центре Украины прогнозируют температуру от +13 до +16 градусов выше нуля. Значительных дождей в регионе не ожидается.

Больше осадков будет на Юге и на Востоке Украины. Там прогнозируют умеренные дожди поэтому обязательно не забудьте взять с собой зонтики или дождевики. Температура в этих областях также будет теплее и составит от +13 до +21 градусов в зависимости от региона.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +13...+15

Ужгород – +12...+14

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12…+14

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +13...+15

Одесса – +19...+21

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +13...+15

Днепр – +16...+18

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +13...+15

Харьков – +14...+16



Прогноз погоды в Украине 6 ноября / Карта Укргидрометцентра.