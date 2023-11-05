Кроме того, температура во всех регионах Украины будет составлять выше +10 градусов выше нуля. В этот день также из-под облаков могут выйти и солнечные лучи, развевающие серую дождливую погоду.
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Какая будет погода в Украине 6 ноября
По всей Украине погода будет облачно с прояснениями. В каждом регионе государства пройдут небольшие дожди, которые впоследствии заменят лучи ласкового солнца. Не будут в этот день и значительные порывы ветра, ведь его скорость будет составлять лишь от 7 до 12 метров в секунду.
На Западе Украины температура будет колебаться от +13 до +15 градусов выше нуля. Теплее всего в этот раз будет в Черновицкой области. Существенных осадков в западных областях – не прогнозируется, поэтому можно смело одевать пальто и наслаждаться ласковым теплом на улице.
В северных областях также не предвидятся серьезные осадки, однако в Сумской и Черниговской областях все же могут пройти незначительные дожди. Температура в регионе будет составлять от +11 до +14 градусов.
В центре Украины прогнозируют температуру от +13 до +16 градусов выше нуля. Значительных дождей в регионе не ожидается.
Больше осадков будет на Юге и на Востоке Украины. Там прогнозируют умеренные дожди поэтому обязательно не забудьте взять с собой зонтики или дождевики. Температура в этих областях также будет теплее и составит от +13 до +21 градусов в зависимости от региона.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +13...+15
Ужгород – +12...+14
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +12…+14
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +13...+15
Одесса – +19...+21
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +13...+15
Днепр – +16...+18
Запорожье – +16...+18
Донецк – +15...+17
Луганск – +13...+15
Харьков – +14...+16
Прогноз погоды в Украине 6 ноября / Карта Укргидрометцентра.