Поэтому стоит не забыть взять с собой зонтики перед выходом на улицу. Несмотря на это, все эти осадки в течение дня заменит прояснения.

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Какой будет погода в Украине 7 мая

В большинстве областей Украины 7 мая прогнозируют облачность с прояснениями и осадки в виде кратковременных дождей. В этот день также будут незначительные порывы ветра, а его скорость будет достигать от 7 до 12 метров в секунду.

На Западе и Севере Украины прогнозируют непродолжительные дожди, которые в течение дня может заменить солнечная погода. Температура будет колебаться от +17 до +23 градусов в зависимости от региона.

В центральных областях также прогнозируют осадки в виде кратковременных дождей, однако температура здесь будет немного выше. Так, синоптики прогнозируют колебания столбиков термометра от +22 до +26 градусов.

Несколько будет отличаться погода по областям на Юге и Востоке Украины. Так, кратковременные небольшие дожди ожидают в Николаевской и Одесской областях, а также в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской. В то же время в остальных областях будет сохраняться облачность с прояснениями, без осадков. Температура в регионах составит от +17 до +26 градусов.

В большинстве областей будет пожарная опасность

В Укргидрометцентре также предупредили, что 7 мая во всех областях Украины, кроме Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.

Обратите внимание! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).



В большинстве областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +18...+20

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +22...+24

Одесса – +17...+19

Николаев – +24...+26

Херсон – +22...+24

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +17...+19

Сумы – +19...+21

Полтава – +24...+26

Днепр – +23...+25

Запорожье – +23...+25

Донецк – +23...+25

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26



Прогноз погоды в Украине 7 мая / Карта Укргидрометцентра