Тому варто не забути взяти з собою парасольки перед виходом на вулицю. Попри це, всі ці опади впродовж дня замінить прояснення.

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Якою буде погода в Україні 7 травня

У більшості областей України 7 травня прогнозують хмарність з проясненнями та опади у вигляді короткочасних дощів. Цього дня також будуть незначні пориви вітру, а його швидкість сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.

На Заході та Півночі України прогнозують нетривалі дощі, які впродовж дня може замінити сонячна погода. Температура коливатиметься від +17 до +23 градусів залежно від регіону.

У центральних областях також прогнозують опади у вигляді короткочасних дощів, однак температура тут буде трохи вищою. Так, синоптики прогнозують коливання стовпчиків термометра від +22 до +26 градусів.

Дещо відрізнятиметься погода по областях на Півдні й Сході України. Так, короткочасні невеликі дощі очікують у Миколаївській та Одеській областях, а також у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській. Водночас у решті областей зберігатиметься хмарність з проясненнями, без опадів. Температура у регіонах становитиме від +17 до +26 градусів.

У більшості областей буде пожежна небезпека

В Укргідрометцентрі також попередили, що 7 травня у всіх областях України, окрім Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, Сумської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

У більшості областей України 7 травня оголосили пожежну небезпеку
У більшості областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +18...+20

Ужгород – +19...+21

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19..+21

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +22...+24

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +17...+19

Суми – +19...+21

Полтава – +24...+26

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Погода в Україні на 7 травня
Прогноз погоди в Україні 7 травня / Карта Укргідрометцентру