Тому варто не забути взяти з собою парасольки перед виходом на вулицю. Попри це, всі ці опади впродовж дня замінить прояснення.
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Якою буде погода в Україні 7 травня
У більшості областей України 7 травня прогнозують хмарність з проясненнями та опади у вигляді короткочасних дощів. Цього дня також будуть незначні пориви вітру, а його швидкість сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.
На Заході та Півночі України прогнозують нетривалі дощі, які впродовж дня може замінити сонячна погода. Температура коливатиметься від +17 до +23 градусів залежно від регіону.
У центральних областях також прогнозують опади у вигляді короткочасних дощів, однак температура тут буде трохи вищою. Так, синоптики прогнозують коливання стовпчиків термометра від +22 до +26 градусів.
Дещо відрізнятиметься погода по областях на Півдні й Сході України. Так, короткочасні невеликі дощі очікують у Миколаївській та Одеській областях, а також у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській. Водночас у решті областей зберігатиметься хмарність з проясненнями, без опадів. Температура у регіонах становитиме від +17 до +26 градусів.
У більшості областей буде пожежна небезпека
В Укргідрометцентрі також попередили, що 7 травня у всіх областях України, окрім Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, Сумської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.
У більшості областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах України
Київ – +18...+20
Ужгород – +19...+21
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19..+21
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +17...+19
Вінниця – +22...+24
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +17...+19
Суми – +19...+21
Полтава – +24...+26
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Прогноз погоди в Україні 7 травня / Карта Укргідрометцентру