В Украину приближается облако загрязненного воздуха, что уже вызвало существенное ухудшение качества воздуха в западных регионах. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Ventusky.

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Почему на Украину надвигается загрязненный воздух

По состоянию на 7 ноября западный ветер перенес массу грязного воздуха из Польши, и в нескольких городах Украины уровень частиц PM2.5 превысил 150, а иногда даже 170, что свидетельствует об опасном уровне загрязнения.

Карта загрязнения воздуха по состоянию на 7 ноября

На территории Польши в городах Жешув и Варшава еще днем 7 ноября наблюдались значительные показатели загрязнения воздуха. К вечеру облако грязи охватило часть западных и северных регионов Украины, где концентрация PM2.5 в атмосфере достигла отметки 44, что является вредным для чувствительных групп населения.

Обратите внимание! Утром 8 ноября загрязненный воздух распространится на значительную часть Украины, в частности на Львовскую область, где уровень PM2.5 будет достигать 52 – показатель, который превышает безопасные нормы для здоровья. В дальнейшем, по прогнозам, интенсивность загрязнения постепенно будет снижаться, и воздух начнет очищаться.

8 ноября в Украине ожидается переменная облачность и туман, с возможными незначительными дождями на востоке. Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов, днем от +4 до +15 градусов, в зависимости от региона.