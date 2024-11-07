В большинстве областей будет наблюдаться плюсовая температура воздуха, и местами ночью столбик термометра опустится ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет по Украине

Синоптики обещают переменную облачность по всей Украине. В западных областях день будет туманным и пройдет без осадков. В то же время в восточных и Сумской области возможны незначительные дожди.

Ветер будет северо-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов. В восточных областях – от +1 до +6 градусов тепла. Днем температура воздуха составит от +4 до +9 градусов тепла, а на Закарпатье и в южной части будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла.

Какая погода будет в Киевской области

В Киеве также ожидается переменная облачность и сухая погода. Кроме этого, прогнозируют северо-западный ветер, 5 – 10 метров в секунду.

В области температура воздуха ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем – от +4 до +9 градусов тепла. В Киеве ночью будет от 0 до +2 градусов тепла, днем от +7 до +9 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +7...+9;

Ужгород +11...+13;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +7...+9;

Хмельницкий +6...+8;

Луцк +5...+7;

Ровно +6...+8;

Житомир +5...+7;

Винница +7...+9;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +7...+9;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +6...+8;

Сумы +7...+9;

Полтава +8...+10;

Днепр +9...+11;

Запорожье +9...+11;

Донецк +6...+8;

Луганск +7...+9;

Харьков +6...+8.

Прогноз погоды на 8 ноября / Укргидрометцентр