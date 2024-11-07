У більшості областей спостерігатиметься плюсова температура повітря, та подекуди вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде по Україні

Синоптики обіцяють мінливу хмарність по всій Україні. У західних областях день буде туманним та мине без опадів. Водночас у східних та Сумській області можливі незначні дощі.

Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів. У східних областях – від +1 до +6 градусів тепла. Вдень температура повітря становитиме від +4 до +9 градусів тепла, а на Закарпатті та в південній частині коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла.

Яка погода буде в Київській області

У Києві також очікується мінлива хмарність та суха погода. Окрім цього, прогнозують північно-західний вітер, 5 – 10 метрів за секунду.

В області температура повітря вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень – від +4 до +9 градусів тепла. У Києві вночі буде від 0 до +2 градусів тепла, вдень від +7 до +9 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +7...+9;

Ужгород +11...+13;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +7...+9;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +7...+9;

Хмельницький +6...+8;

Луцьк +5...+7;

Рівне +6...+8;

Житомир +5...+7;

Вінниця +7...+9;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +7...+9;

Черкаси +7...+9;

Чернігів +6...+8;

Суми +7...+9;

Полтава +8...+10;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +9...+11;

Донецьк +6...+8;

Луганськ +7...+9;

Харків +6...+8.

Прогноз погоди на 8 листопада / Укргідрометцентр