Мокрый снег только в Карпатах: синоптики сообщили, какой мороз наступит в ближайшие дни

Осадки прекратятся к концу недели / Unsplash, Ясин Онус (иллюстративное изображение)
В Украине с 8 по 10 ноября будет преобладать сухая погода. При этом ночью возможен мороз до -5 градусов.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Прогноз погоды на ближайшие дни
В ближайшие трое суток в дневные часы столбики термометров в большинстве регионов будут колебаться от +1 до +8 градусов. Немного теплее будет только на Закарпатье и в южной части страны, где воздух прогреется до +10 градусов.
Ночью температура будет колебаться от +2 градусов тепла до -5 градусов мороза. Без существенных осадков погода сохранится почти на всей территории страны до конца текущей недели.
Изменение синоптической ситуации начнется только во вторник, 10 ноября. В этот день в западных регионах пройдут дожди, а в Карпатах ожидается переход осадков в мокрый снег.
Напомним, что накануне в ряде областей Украины уже покрыло первым снегом. В частности, снежный покров образовался на трассе от Кривого Рога до Кропивницкого. Кадрами непогоды также активно делились жители Киева, Днепра, Харькова и Чернигова.
Впрочем, уже в начале новой недели погода начнет постепенноменяться. Благодаря южному ветру в стране ожидается незначительное повышение температуры.
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